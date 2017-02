Schnellstes Rennen in nur 8,77 Sekunden

artikel-ansicht/dg/0/

16 Mix-Teams mit je acht Sportlern bestritten 56 Rennen. Dabei saßen sich im Sportbad des Schwapp immer zwei Mannschaften in dem 12,50 Meter langen Boot der gastgebenden BSG Pneumant gegenüber und paddelten gegeneinander. Dabei galt es, das Gefährt zweieinhalb Meter in die eigene Richtung nach vorne zu bringen. Der Sieger gewann den Lauf, eine Zeitbegrenzung gab es nicht, auch keine Unfälle oder gar BankBrüche wie im Vorjahr.

Nach der Vorrunde wurde das Feld geteilt. Erstmals wurde keine Fun-Klasse mehr ausgefahren, weil fast alle Teams mittlerweile hochprofessionell auch über den Winter weiter trainieren. Im Sportcup gewannen die Hawlinger der Firma Duktil Guss aus Fürstenwalde das finale Rennen gegen die Himbääären aus Zernsdorf und damit den Pokal des Bauzentrums Dalhoff. Im großen Finale des Schwapp-Premium-Cups ging es auch um den neuen großen Wanderpokal für das beste Fürstenwalder Team. Die Zoo Center Dragon um Torsten Seipt, die den Vorlauf gegen die Pneumant Dragon überraschend verloren hatten, zeigten sich diesmal sehr konzentriert. Zwar lagen sie erneut kurz in Rückstand, mit ihrem kräftigen Streckenschlag drehten sie dann aber die Fahrtrichtung und erpaddelten sich nach rund 30 Sekunden den Gesamtsieg.

Am Ende des fünfstündigen Wettkampfs wurden die in der Töpferei des CTA Kulturvereins handgefertigten Pokale überreicht. Prämiert wurde zwar nicht das kürzeste Rennen - in der Vorrunde hatten die Strausberger Drachenfreunde in nur 8,77 Sekunden gegen die FGL Spreepower aus Fürstenwalde gewonnen -, wohl aber das längste Duell: Dabei hatten die FGLer erst nach 1,18 Minuten die E.dis Starkstromer besiegt und sich den fünften Platz im Sport Cup gesichert.

Blieb das positive Fazit von Pneumant-Sektionsleiter Ulf Andres, der das Jubiläum des Indoorcup als vollen Erfolg bezeichnen durfte. Weiter geht es am 8. April, dann unter freiem Himmel, wenn in Blossin die 9. Langstrecken-Regatta über 12 Kilometer steigt.