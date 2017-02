Eine eigene Insel für 2000 Euro

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) Wer schon immer mal eine eigene Insel besitzen wollte, kann nun in Bad Saarow fündig werden. Dort stehen der Große und der Kleine Werl zum Verkauf. In der Gemeindevertretung hat eine Diskussion darüber begonnen, ob die Kommune als Käufer zuschlagen sollte.

Grau in Grau bei Regenwetter: der Kleine Werl mit seinem kahlen Baumbestand am Dienstag. © MOZ/Bernhard Schwiete

Bislang gehören der Bundesrepublik Deutschland als Eigentümerin des Scharmützelsee auch die beiden im zweitgrößten natürlichen See Brandenburgs liegenden Inseln, der Große und der Kleine Werl. Von beiden will sich der Bund nun aber trennen. Die Inseln sollen verkauft werden. Im Angebot sind beide bei einer Versteigerung der Deutsche Grundstücksauktionen AG am 23. März, ab 11 Uhr, im Abba-Hotel in der Lietzenburger Straße in Berlin.

Die Preise, die dort für die Inseln aufgerufen werden, sind unterschiedlich. Wer den Großen Werl sein eigen nennen will, muss als Mindestgebot 20000 Euro hinlegen, zuzüglich Auktionscourtage - Zuschlag offen. Der Kleine Werl ist hingegen auch für Kleinsparer erschwinglich; bei 2000 Euro geht es los. Der Große Werl ist 290 Meter lang und durchschnittlich 75 Meter breit; die Grundstücksgröße, die zum Verkauf steht, liegt bei knapp 16600 Quadratmetern. Der Kleine Werl, der weiter entfernt ist vom Festland, ist nicht einmal halb so lang und halb so breit und kommt auf eine Größe von knapp 2800 Quadratmetern.

Doch was tut ein Käufer mit diesen Inseln? Von privater Seite ist möglicherweise vor allem mit Angeboten von Liebhabern zu rechnen - denn nutzbar sind die Flächen kaum. Sie sind nur per Boot zu erreichen, und eine Bebauung ist praktisch ausgeschlossen. Die Inseln liegen gemäß Baugesetzbuch im Außenbereich, sie sind nahezu komplett mit Bäumen bestanden und im Flächennutzungsplan der Gemeinde Bad Saarow als Wald ausgewiesen. Darüber hinaus sind sie Teil eines Landschaftsschutzgebietes.

Im Hauptausschuss der Bad Saarower Gemeindevertretung brachte diese Woche der Freie-Wählergemeinschaft-Fraktionsvorsitzende Andreas Müller das Thema auf den Tisch. Spontan entstand eine kontroverse Diskussion darüber, ob die Gemeinde Bad Saarow bei der Auktion mitbieten sollte. "Ich wäre dafür", sagte Bürgermeisterin Anke Hirschmann. Ellen Pankow (beide Demokratie direkt) bezweifelte hingegen, dass die Gemeinde einen Nutzen daraus ziehen könnte. Auch Bauamtsleiterin Simone Tannhäuser äußerte sich skeptisch. "Wenn von den Inseln Bäume in den See fallen, hätten wir die Verkehrssicherungspflicht", sagte sie. "Wenn der Bund die Inseln verkaufen will, will er vermutlich Ärger loswerden", sagte sie.

Der Kleine Werl war in den vergangenen Jahren in den Schlagzeilen wegen der Kormorane, die in großer Anzahl auf der Insel leben. Der Kot der Vögel schädigt die Bäume, die daher mittlerweile zu großen Teilen kahl sind. "Der Kleine Werl ist so kaputt, den müsste uns der Bund eigentlich umsonst geben", sagte Bürgermeisterin Hirschmann.

Auch in den Unterlagen der Deutsche Grundstücksauktionen AG ist von dem Kormoran-Vorkommen die Rede. In Bad Saarow hatte es in den vergangenen Jahren Befürchtungen gegeben, die Vögel könnten sich auch auf dem Großen Werl und auf der nahen Halbinsel Alte Eichen niederlassen. Derartiges ist bislang jedoch nicht bekannt.

Als Befürworter eines Kaufs durch die Kommune meldete sich Thomas Schoppe (Freie Wählergemeinschaft) zu Wort. Der Ortsvorsteher des Ortsteils Petersdorf erinnerte an Schwierigkeiten mit dem Petersdorfer See. Dieses Gewässer war vor Jahren ebenfalls vom Bund verkauft worden. Die Gemeinde lehnte ab, daraufhin schlug ein Privatmann zu. "In der Folge haben wir dort das Seebad verloren, und wir haben Probleme mit der Regenwasser-Einleitung von der Ortsdurchfahrt", sagte Schoppe. Aus einem solchen Fehler müsse man lernen, forderte er.

Die Diskussion wurde vertagt, sie soll nun am Montag fortgeführt werden, wenn die Gemeindevertretung tagt. Die Gespräche finden dann aber, so hieß es im Hauptausschuss, unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.