Entlastung für Eltern in Sicht

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Auftrag der Stadtverordneten an die Verwaltung war klar: Eltern mit mittleren Einkommen sollen geringere Kitabeiträge zahlen als bisher. Nun hat die Stadt Modelle vorgelegt, die deutliche Entlastungen vorsehen. Allerdings gibt es da noch ein Problem: das neue Haushaltsloch.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554414/

Stadtpolitik und Verwaltungsspitze: Die Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses Sandra Seifert (2.v.l.) und Sozialdezernent Jens-Marcel Ullrich diskutierten am Dienstag über Elternbeiträge.

Stadtpolitik und Verwaltungsspitze: Die Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses Sandra Seifert (2.v.l.) und Sozialdezernent Jens-Marcel Ullrich diskutierten am Dienstag über Elternbeiträge. © René Matschkowiak

Im November 2016 beschloss das Stadtparlament, dass die Verwaltung die Staffelung der Elternbeiträge grundlegend überarbeiten muss. Das Ziel: Verbesserungen im Portemonnaie von Eltern mit Durchschnittslöhnen. Am Dienstag im Jugendhilfeausschuss präsentierte nun Ina Grahl - bei der Stadt verantwortlich für Kitas und Horte - fünf Beitragsvarianten. Allen Modellen gemeinsam ist ein Mindestbeitrag sowie höhere Einkommensgrenzen, ab der gestaffelte Beiträge erhoben werden.

Variante 1 sieht eine geradlinige Staffelung bis zu einer Einkommensgrenze von 70 900 Euro vor. Alle Familien zahlen den gleichen Anteil ihres Einkommens - 4,3 Prozent in der Krippe, 3,7 in der Kita und 2,75 Prozent im Hort. Die Beiträge würden um 20 bei zwei und 40 Prozent bei mehr Kindern sinken. Mit der von der CDU vorgeschlagenen Variante könnte eine Familie mit einem Jahresnettoeinkommen von 30 100 Euro und einem Kind, das sechs bis acht Stunden die Kita besucht, 69 Euro im Monat sparen. Ab einem Einkommen von 55 300 Euro müssten Eltern bei gleicher Konstellation dagegen 213 Euro statt 191 Euro zahlen.

Im Unterschied dazu sieht Variante 2 eine kontinuierlich steigende, prozentuale Staffelung vor. Das heißt: Familien mit einem Jahresnetto von 17 600 Euro würden 2 (Krippe), 1,7 (Kita) oder 1 Prozent (Hort) ihres Einkommens zahlen. Je höher der Verdienst, desto größer wäre der Anteil. Auch hier kämen niedrige und mittlere Einkommen günstiger weg als derzeit. Allerdings müssten bereits Familien mit 41 800 Euro einen dann deutlich höheren Höchstbeitrag zahlen.

Die Modelle 3 bis 5 bringen auch einen beitragsfreien Monat ins Spiel. Das fünfte will vor allem kinderreiche Familien entlasten.

Eine Arbeitsgruppe aus Fraktionsvertretern, der AG Kita und Eltern soll sich nun über die bestmögliche Variante abstimmen. Im Juni könnte es einen Beschluss geben und im September die Beitragsordnung in Kraft treten.

In der ersten Debatte dazu am Dienstag konnte die Elternseite vor allem Variante A etwas abgewinnen. "Eine geradlinige Steigerung ist transparenter als eine Exponentialfunktion", meinte Daniel Mitzloff von der Initiative für eine beitragsfreie Kita. Sandra Seifert (Linke) plädierte für einen Mix aus verschiedenen Modellen. Christian Federlein (CDU) fragte, "wieviel Entlastung für Familien wir uns leisten können"? Die Staffelung müsse sich am finanziellen Rahmen orientieren.

Doch über diesen Spielraum muss die Stadtpolitik erst noch entscheiden. Eigentlich hatte die Sozialverwaltung bereits rund 650 000 Euro an Mindereinnahmen im Haushalt einkalkuliert - die Summe nach Bekanntwerden neuer Haushaltslöcher (siehe Seite 11) nun jedoch wieder herausgestrichen. Niedrigere Elternbeiträge seien also nur über Einsparungen an anderer Stelle zu haben, machte Sozialdezernent Jens-Marcel Ullrich (SPD) klar.

Der Kita-Elternbeirat lädt heute im Rathaus, Raum Heilbronn, zu einer Diskussion über die Beitragsmodelle ein. Beginn ist 18.30 Uhr.