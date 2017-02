Einsatzarmes Jahr für Haselberger Wehr

artikel-ansicht/dg/0/

Offiziell hat Robert Masche nun den Staffelstab der Haselberger Ortswehr übernommen. 2013 war der Haselberger vom damaligen Stadtbrandmeister Jürgen Reichelt bereits zum Löschgruppenführer berufen worden. "Vorerst kommissarisch, darf ich seit dem bestandenen Gruppenführer im November 2016 die Löschgruppe Haselberg offiziell führen und leiten", teilt Masche mit.

In den vier Jahren hat sich einiges bewegt, sagt Masche. "Die Löschgruppe Haselberg zählt nun mit einem Stand vom 17. Februar 17 Truppmänner und -frauen, 13 Sprechfunker, sieben Atemschutzgeräteträger, vier Maschinisten für Löschgruppenfahrzeuge, drei Truppführer und seit letztem November zwei Gruppenführer in ihren eigenen Reihen." Aktuell sind es 38 Haselberger Feuerwehrleute, wovon 20 in der Einsatzabteilung tätig sind, sieben in der Jugendfeuerwehr und elf in der Alters- und Ehrenabteilung.

Mit sieben Einsätzen war das Jahr 2016, anders als bei anderen Wehren, einsatzarm, berichtet Robert Masche. Unter den Einsätzen wurde sechsmal technische Hilfe geleistet: etwa beim Beseitigen einer Ölspur oder dem Beräumen eines Baumes von der Straße. Im Vorjahr war die Haselberger Wehr 15 Mal ausgerückt. Eine Großübung in der Wriezener Mahlerstraße zählte zu unseren Höhepunkten 2016. Mit durchschnittlich acht Mitgliedern fuhren die Haselberger 2016 zu ihren Einsätzen. "Das ist ein guter Schnitt für solch eine kleine Wehr", sagt der Ortswehrführer.

Alle Veranstaltungen wie zum Beispiel das Nadelnfackeln, Osterfeuer, Eiertrudeln und Baasee-Wandern wurden ebenfalls von der Wehr "gut organisiert und gemeistert", lobt Masche. "Ich will mich auch für die Zeit neben den Einsätzen, Ausbildungen und Diensten bedanken. Wir tun viel für die Haselberger Gemeinschaft und Ortsvorsteherin Corina Woite bedankte sich auch dafür", berichtet Masche.

Von einem guten Ausbildungsstand zeugen die vielen Weiterbildungen 2016. Dazu gehörten die Lehrgänge Truppmann, Sprechfunker, Atemschutzgeräteträger, Technische Hilfeleistung sowie der FIII Gruppenführer. "Wer hätte das schon vor vier Jahren gedacht, dass es in puncto Ausbildung so gut voran geht", sagte Robert Masche erfreut.