Kritik an der Zufahrt zum Klinik-Neubau

Strausberg (MOZ) Im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung hat es am Dienstagabend die erste Diskussionsrunde zu den Planungen für den Neubau der Kindernachsorgeklinik Berlin-Brandenburg am westlichen Strausseeufer gegeben. Vor allem Bewohner aus dem benachbarten Gebiet Jenseits des Sees brachten Einwände vor. Nicht gegen das 20-Millionen-Euro-Projekt an sich, eine familienorientierte Rehabilitationseinrichtung für 60 chronisch kranke Kinder und deren Familienangehörige, wohl aber gegen dessen Anbindung über den Amselweg.

Die aber ist Vorzugsvariante der Stadt, weil man sich damit im Einklang mit landesplanerischen Vorgaben sieht. Die sehen für neue Bauprojekte Anschluss an bereits bebaute Areale vor. Zudem wäre der Eingriff in den Naturraum so geringer, weil ein Waldstreifen südlich der neuen Bebauung weiter als Wald zählen würde, ein Streifen zwischen Siedlung und Klinik aber nicht, hieß es. Erneut wurde darauf verwiesen, dass das Turmgestell, die von Bürgern favorisierte Zufahrt, keine gewidmete Straße sei.

Wie bei einer Inforunde im Januar wurde auch das Thema Autostellplätze angeschnitten. Nach negativen Erfahrungen mit der Seniorenresidenz möge man die Anzahl nicht nach der städtischen Satzung bemessen, sondern nach dem realen Bedarf, forderte Gunter Döscher. Zudem solle die Verkehrslösung mit den Bürgern abgestimmt und "permanent kontrolliert" werden.

Baufachbereichsleiterin Birgit Bärmann sagte, man sei mit Mäzen Peter Fritz im Gespräch, "so viel wie möglich" Parkflächen auf dem Grundstück unterzubringen. Der frühere Eigner des Handelscentrums, der mit seiner Frau eine Stiftung gegründet hat, die den Klinikneubau finanziert, versicherte: "Wir geben uns Mühe." Er hoffe auf gute Nachbarschaft für "ein außerordentliches Projekt".

Die Stadtverordneten Steffen Schuster (UfW) und Thomas Frenzel (grün, liberal, bürgernah) legten der Verwaltung nah, Spielräume bei den Behörden auszuloten. Anwohner Jörg Pieritz hatte berichtete, er habe solche bei eigenen Telefonaten mit Landesstellen herausgehört.

Birgit Bärmann machte deutlich, dass man erst am Anfang des Verfahrens stehe, zu verschiedenen Punkten noch Gutachten erstellt werden und Bürger ihre Hinweise und Bedenken einbringen können. Laut des vorgestellten Zeitplans ist das jetzt bis 10. März in der frühzeitigen Bürgerbeteiligung möglich und erneut voraussichtlich im vierten Quartal bei der Auslegung der Planunterlagen. Man werde indes keinen Entwurf einbringen, der nicht genehmigungsfähig sei, stellte sie klar.

Das kann man sich zeitlich auch nicht leisten, denn die Klinik steht mittlerweile unter Zugzwang. Geschäftsführerin Sandra Bandholz berichtete, die 2009 als "Übergangslösung" in früheren Wohnhäusern des SED-Politbüros in der Waldsiedlung bei Bernau eingerichtete Klinik habe die Kündigung erhalten. Zwei Gebäude müssen in diesem Jahr geräumt werden, die restlichen fünf Ende 2018. Fritz sagte, er haben den Ehrgeiz, den Neubau bis dahin fertig zu haben. Als reine Bauzeit veranschlagt er zehn bis zwölf Monate.

Die Unterlagen liegen in der Verwaltung aus und sind auf der Internetseite der Stadt zu finden.