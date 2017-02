Umdenken nötig

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Berliner und Touristen - diese Beziehung steckt in einer ernsthaften Krise. Man mag sich zwar irgendwie noch, aber die anfänglich große Zuneigung scheint verflogen. Beschwerden von Anwohnern über Müll und Lärm sowie die befürchtete Verdrängung - für diese Probleme hat die Landespolitik nach wie vor keine Lösung parat. Auch wenn jetzt an einem Tourismuskonzept gearbeitet wird, in dem auf Qualität und nicht auf Masse gesetzt wird, lassen sich Fehler der Vergangenheit nicht sofort beheben.