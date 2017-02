20 Euro und ein Schädel-Hirntrauma

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Marcus S. wird in einer Spätsommernacht 2015 mit dem Rettungswagen in das Helios Klinikum nach Bad Saarow gebracht. Er klagt über Kopfschmerzen und erbricht sich ständig. Die Ärzte diagnostizieren ein leichtes Schädel-Hirntrauma, ein gebrochenes Nasenbein und zwei blau geschlagene Augen. Der heute 30-Jährige bekommt davon nichts mit. Alkohol vernebelt ihm die Sinne. Wie es zu den Verletzungen kam, dies versuchte am Mittwoch das Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Elke Reiner zu klären.

Marcus S. beschuldigt Hans-Peter B., ihn am 1. September 2015 auf dem Hof des Wohnheims "Luise" in der Luise-Hensel-Straße mehrmals ins Gesicht geschlagen zu haben, woraufhin er zu Boden gegangen sei und der Rettungswagen verständigt werden musste. Der 34-Jährige, wegen Diebstahl, Raub und Körperverletzung mehrmals zu Jugend- und einer Freiheitsstrafe verurteilt, bestreitet dies.

Erst Wochen später, nämlich am 25. September sei er in die "Luise" gezogen und habe Marcus S. dort zum ersten Mal getroffen. Auch von dessen Praxis, sich immer wieder Geld zu leihen ohne dies zurückzuzahlen, will Hans-Peter B. erst dann erfahren haben. "Es stinke ihn an, dass der (gemeint ist Marcus S.) hier die alten Leute abzieht", zitierte Michael M. den Angeklagten. Der Rentner ist langjähriger Luise-Bewohner und dort regelmäßiger Besucher. Als Hans-Peter B. von dem 62-Jährigen erfahren habe, dass Marcus S. ihm noch 20 Euro schulde, soll er den darauf angesprochen haben. "Geb den alten Leutchen ihr Geld wieder, sonst passiert was", habe Hans-Peter B. Marcus S. aufgefordert.

Wann das genau war, daran konnte sich Michael M. ebenso wenig erinnern, wie Zeuge Mirko B., ebenfalls im Wohnprojekt "Luise" untergebracht. Er will gehört haben, wie Marcus S. von Hans-Peter B. eine verpasst bekommen haben soll und ihn dann auf dem Boden haben liegen sehen.

Die Sache bekam noch eine ganz andere Wendung, als eine Beurteilung des Klinikums verlesen wurde. Demnach sind Marcus S.' Verletzungen bereits mehrere Tage alt gewesen. Wie diese Tatsache zu dessen und den Aussagen der Zeugen passt, dem will das Gericht am 24. März weiter nachgehen. Dann sollen weitere Zeugen gehört und eine gerichtsmedizinische Stellungnahme zum möglichen Alter der Verletzungen vorgetragen werden.