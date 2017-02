Gut in Form durch Tanz

artikel-ansicht/dg/0/

Dann aber geht es bei dem Treffen zur Sache. Stühle und Tische sind schon zur Seite geräumt, die Initiatorin des Tanzzirkels, Anneliese Steuer, muss nur noch die Musik anstellen. Seit 2011 gibt es den 14-täglichen Treff, zu dem die Seniorinnen in zueinander passenden, aber nicht gleichen Kostümen erscheinen. 16 Mitglieder hat die Gruppe, wenn alle kommen, und dass es nur Frauen sind, nehmen die Teilnehmerinnen von der humorvollen Seite: "Wir sind die besseren Männer", sagt Erika Trötsch, die wie Adelheid Kelling ein Männerkostüm trägt, und hat die Lacher schon wieder auf ihrer Seite. Männer, erklären die Frauen, wären ihnen durchaus willkommen, nur ist es bisher nicht gelungen, sie zum Mitmachen zu überreden.

Anneliese Steuer spielt israelische und griechische Musik ab, die Frauen drehen sich im Kreis zu vorgegebenen Choreografien. "Es ist gar nicht so einfach, sich die Schrittfolgen zu merken", sagt Siegrid Dierdorf, insofern ist das Tanzen nicht nur eine körperliche Übung - die Frauen kommen sichtlich ins Schwitzen -, sondern auch eine geistige.

Auch wenn der Spaß im Vordergrund steht, üben die Frauen für einige Auftritte: beim traditionellen Hofball, dieses Jahr am 6. Juli, und beim Sommerfest der Gemeinde Neu Zittau. Auch in Wernsdorf sind sie bereits aufgetreten. Anneliese Steuer, pensionierte Musiklehrerin in der Neu Zittauer Grundschule, hat die Tänze einst bei einer Weiterbildung kennen gelernt und dann für die Bildung der Gruppe geworben. 2011 hat sie es geschafft, sie zu gründen.

Nächster Treff ist nächsten Donnerstag, 14 Uhr, im Neu Zittauer Gemeindeamt, Geschwister-Scholl-Straße 19.