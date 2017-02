Das bisschen Haushalt im Inselbad

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) "Putzen macht durstig" und die "Waschweiber": So lauteten zwei der neun Stationen beim inzwischen 22. Schwimm- und Badefest, zu dem die Seniorenbeauftragte der Stadt, Andrea Peisker, am Mittwoch in das Inselbad eingeladen hatte. Zwar winkte der Siegermannschaft ein Wanderprokal, aber Gisela Pech, die diesmal die Organisation mit übernommen hatte, betonte: "Es soll Spaß machen."

Und den hatten die 35 Senioren, die zu in sechs Mannschaften die Stationen absolvierten. "Das Motto lautete in diesem Jahr ,Das bisschen Haushalt", erklärte Gisela Pech. Mit verschiedenen Haushaltsgegenständen mussten Aufgaben im Wasser möglichst schnell erledigt werden. Das Teilnehmerfeld war in diesem Jahr etwas schwächer besetzt. Die Grippewelle hatte einige abgehalten, ins frische Nass zu steigen. Auch Andrea Peisker, bei der sonst die organisatorischen Fäden zusammenlaufen, fiel aus. "Wir haben einen Anruf aus dem Büro der Bürgermeisterin bekommen, ob wir die Veranstaltung auch selber machen können", sagte Ulrike Meinel. Die Senioren ließen sich nicht lange bitten.

Dass im und am Becken eine ausgelassen Stimmung herrschte, dafür sorgte auch Peggy Moritz vom Inselbad, wie Gisela Pech lobend hervorhob. Sie leitete auch die Wassergymnastik an.

Zum Schluss bekamen die Siegermannschaften nicht nur einen kleinen Preis, vielmehr waren alle Teilnehmer zu einem gesunden Büfett eingeladen, das Gabi Göritz vorbereitet hatte. Die Krankenkasse Brandenburgische BKK hat das Rahmenprogramm unterstützt und Preise gestiftet.

Das Schwimm- und Badefest war der Auftakt zum Seniorentriathlon. Die nächste Veranstaltung in der Dreier-Reihe ist die Seniorensternwanderung am 31. Mai. Die sonst übliche dritte Disziplin, das Minigolfturnier, muss in diesem Jahr ausfallen. Die Anlage auf der Insel ist, da es keinen Betreiber gibt, geschlossen. Als Alternative soll nun am 14. Juni ein Senioren-Gymnastik-Tag stattfinden. Auch beim Schachturnier am 13. Juni in der Lindenallee kann man Punkte sammeln.