Trotz Niederlage Platz 3 verteidigt

Storkow (MOZ) Beim letzten Heimspiel dieser Saison in der Volleyball-Landesliga Süd wollten die Frauen des VC Storkow einen Doppelsieg landen. Jedoch kam alles ganz anders. Gegen Schlusslicht HSV Cottbus gab es zwar ein 3:0, doch gegen Tabellennachbar 1. VC Wildau verloren sie 2:3.

Das Storkower Team startete in die Partie gegen Wildau mit Susanne Hübscher und Katrin Spanier im Außenangriff, Benita Gottschalk und Sarah Noack im Mittelblock und Bettina Pukall auf der Diagonalposition, im Zuspiel mit Christine Schlaps und als Libera Susanne Richter. Im ersten Satz siegten die Gastgeberinnen klar 25:14. Doch wehrte sich das Team aus Wildau und machte es den Gastgerbern sichtlich schwer. Storkow machte viele Annahmefehler und brachte den Ball im Angriff einfach nicht durch - 16:25.

Im dritten Satz kam Rückkehrerin Maren Januschkewitz im Außenangriff für Katrin Spanier und brachte wieder ein bisschen Stabilität und Sicherheit ins Team. Bei 17:17 wurde es noch mal spannend, doch die Storkowerinnen konnten dank Durchsetzungsvermögen am Netz ein 25:21 gewinnen. Satz 4 Storkow startet mit einem Fünf-Punkte-Vorsprung für die Gastgeberinnen, jedoch brachen diese in der Mitte des Satzes ein und bekamen den Ball einfach nicht mehr im gegnerischen Feld versenkt. Am Ende verloren sie 23:25.

Es ging in den fünften Satz und die Nerven lagen beim VC Storkow bereits blank. Eine deutliche Annahmeschwäche auf Seiten der Storchenstädterinnen brachte den Gegner schnell in eine klare Führung. Diese blieb bis zum 15:8 erhalten und somit war die bittere Niederlage besiegelt.

"Das hätte nicht sein müssen, mit etwas mehr Konzentration und Durchsetzungsvermögen am Netz hätte diese Begegnung auch mit einem 3:1 beendet werden können. Bitter, aber dennoch wahr", sagt VCS-Trainer Andreas Noack.

In der zweiten Partie gegen HSV Cottbus war nun ein Sieg eine doppelte Pflicht. Nun auch mit von der Partie Spielführerin Nicole Pathe mit Sarah Noack im Mittelblock. Außenangriff spielten wieder Katrin Spanier und Susanne Hübscher. Auf der Diagonalposition kam für Bettina Pukall, Neuzugang Sabrina Beck und Christine Schlaps agierten weiterhin im Zuspiel. Nach dem 28:26-Auftakt gab es eine klare Ansage des Trainers. Danach war sein Team wieder hell wach und deutlich sicherer in ihren Aktionen. Dem 25:15 folgte ein 25:16 im dritten Satz, indem Maren Januschkewitz dem Gegner mit guten Aufschlägen das Spiel erschwerte. Trotz der einen Niederlage stehen die Storkowerinnen auf dem dritten Tabellenplatz, den sie bis zum Ende der Saison nicht mehr verlassen wollen.

Als nächstes wollen sie den Platz am 4. März in Strausberg verteidigen - gegen den direkten Mitkonkurrenten SV Mühlenberg Strausberg und Energie Cottbus III.