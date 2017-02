CDU eröffnet Büro am Bahnhofsplatz

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (bs) Der Gemeindeverband Bad Saarow-Scharmützelsee der CDU will seine Kontakte zu den Einwohnern intensivieren. Dazu unterhält er seit Monatsbeginn ein Büro am Bahnhofsplatz. Auch eine Sprechstunde ist eingerichtet. Jeden ersten Mittwoch im Monat von 18 bis 19 Uhr ist ein Ansprechpartner anwesend. Auf das Büro weist vor Ort ein Zettel in der Tür hin; die CDU teilt sich das Büro mit Unternehmensmaklerin Monika Mayer-Westhäuser, die auch Mitglied des Vorstandes der Bad Saarower CDU ist.