Straßenverhältnisse bedrücken Schöneicher

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) "Schöneiche 2017 - Was kommt?" - unter diesem Titel hatte der neue Bürgermeister, Ralf Steinbrück, am Dienstagabend zu einer Einwohnerversammlung geladen. Rund 100 Schöneicher wollten wissen, was kommt, und sprachen so ziemlich alles an.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554431/

Ein Schwerpunkt der Versammlung im überfüllten Rathaus-Sitzungssaal waren Straßenverhältnisse. Wann in der "liederlichen Dorfstraße" etwas geschehe, wollte ein Rentner als erster Fragesteller wissen, nachdem Steinbrück in einer 40-minütigen Präsentation einen Überblick über das Geschehen in der Gemeinde gegeben hatte. Der Fragesteller bezog sich vor allem auf das Grundstück, auf dem einst die Wäscherei betrieben wurde. Die Gemeinde habe es verkauft. "Der neue Eigentümer will das alte Gebäude abreißen und neu bauen", sagte Steinbrück. Eine andere Frage galt den Zuständen in der Prager Straße, wo Senioren mit ihren Elektro-Mobilen auf den schlechten Gehwegen mit hochdrückenden Wurzeln schlecht oder gar nicht vorankommen. "Sie sprechen da etwas an, was uns in ganz Grätzwalde sehr drückt", sagte Steinbrück und verwies darauf, dass auch die Bäume geschützt werden müssten. "Wir kriegen das nicht gelöst."

Mehrere Bürger sprachen an, wie gefährlich es ist, mit dem Auto aus der Friedensaue und der Roloffstraße herauszukommen, wegen der Straßenbahn-Gleise. Auch die Straßenbahn habe das Thema schon angesprochen, ein Ortstermin mit dem Straßenverkehrsamt war für Mittwoch anberaumt, wie sich herausstellte. Die Bürger schlugen Verkehrsspiegel vor.

Beim Stichwort Roloffstraße ging es auch gleich um die voriges Jahr so heiß umstrittene Frage, wer die Kosten für den zweiten Gehweg übernimmt. Wie Steinbrück berichtete, habe die Verwaltung eine Satzung ausgearbeitet und der Kommunalaufsicht zur Prüfung geschickt. "Gibt es dann eine Rückzahlung?", wollte Steffen Weinhold-Pohl wissen. Steinbrück trat auf die Bremse: "Erst mal gibt es eine Rückmeldung" - von der Kommunalaufsicht, war gemeint.

Der fehlende Radweg in der Berliner, die Ausbaubreite der Brandenburgischen und schlimme Zustände in der Ebertstraße waren weitere Verkehrsthemen, die angerissen wurden. Es ging aber auch um ganz andere Fragen. Anke Winkmann, die CDU-Ortsvorsitzende, sprach die Einbrüche an. "Wir haben auf einen dritten Revierpolizisten gedrängt", berichtete Steinbrück - und gab sich zugleich skeptisch, dass es viel helfen würde, wenn der käme. Er riet den Bürgern, die Terrassentüren gut zu schließen und sich mit den Nachbarn zusammenzutun.

Christina Felber vom Trägerverein der Kulturgießerei fragte nach dem Stellenwert der Kultur. "Die Kultur ist uns lieb und teuer", sagte Steinbrück und referierte über die einschlägigen Aufwendungen der Gemeinde. Ein anderes Thema waren die Brücken über den Hufeisengraben. "Wir streiten uns gerade mit dem Landkreis darüber, ob das als Gewässer zweiter Ordnung gilt", berichtete der Bürgermeister. Wenn ja, würden viel höhere Anforderungen für die Bauwerke gelten - mit entsprechenden Kosten.

Nach eineinhalb Stunden kamen keine weiteren Fragen mehr. Bernd Sommerwerk aus der Roloffstraße zeigte sich zufrieden mit den Auskünften, die er bekommen hatte. "Der muss sich ja auch erst einfuchsen", sagte er auf Steinbrück ge-münzt.