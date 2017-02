Problematischer Turnierkalender für JC Samura

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (MOZ) Etwa 400 Nachwuchs-Judoka werden am Wochenende bei zwei Turnieren des JC Samura Oranienburg in der Kremmener Stadtparkhalle auf die Matten gehen. Zunächst steht am Sonnabend das 23.Pharmaturnier für U13- und U16-Athleten auf dem Programm. Am Sonntag kämpfen dann die Sportler der Altersklasse U11 beim Autohaus-Lambeck-Cup um die Pokale.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554435/

Wirklich zufrieden ist Robert Zastrau, Sportwart des JC Samura, mit den Teilnehmerzahlen nicht. "Leider wurden die Nordostdeutschen Junioren-Meisterschaften in diesem Jahr nicht im Sommer, sondern bereits am letzten Wochenende ausgetragen. Deshalb sind einige Sportler bei uns diesmal nicht dabei." Die Belastung wäre einfach zu hoch, wenn man bei zwei hochkarätigen Wettbewerben an zwei Wochenenden in Folge antreten würde. Zastrau befindet sich mit dem Nordostdeutschen Verband bereits in Gesprächen, um eine Lösung für das kommende Jahr zu finden. "Beim Verband ist man sehr kooperativ. Schließlich wird bei unserem Turnier ja auch für die Sportschulen gesichtet."

Von den zwölf Samura-Sportlern, die am Sonnabend beim Pharmaturnier antreten, hätten auch einige die Chance, den Sprung auf die Sportschule zu schaffen, so Zastrau. "Die favorisierten U16-Judoka aus unserem Verein sind bereits alle auf der Sportschule und aus dem jüngeren Jahrgang werden ihnen in diesem Jahr bestimmt ein paar folgen."

Die anderen Teilnehmer kommen aus dem kompletten nördlichen Bundesgebiet. "Knapp 40 Vereine haben ihre Sportler angemeldet", erzählt Zastrau. "Besonders viele Teilnehmer kommen aus Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein." Auch die Sportschulen aus Schwerin, Potsdam und Frankfurt/Oder sind mit Delegationen vor Ort. Wettkampfbeginn der U13 ist um 9Uhr, die U16 startet gegen 13Uhr.

Am Sonntag beginnt der Wettkampf der U11-Judoka dann um 10Uhr. Knapp 100 Voranmeldungen für den Autohaus-Lambeck-Cup in der Kremmener Stadtparkhalle liegen dem JC Samura bereits vor, etwa ein Viertel davon von Kämpfern aus dem eigenen Verein. "Auch wenn der sportliche Anspruch bei diesem Wettbewerb nicht ganz so hoch ist wie beim Pharmaturnier, sind wir schon darauf aus, ein paar gute Platzierungen zu erzielen und Pokale zu holen", sagt Robert Zastrau.

Rund die Hälfte der Samura-Starter hätten gute Chancen, am Ende auf dem Treppchen zu landen. Allerdings, so Zastrau, müsse man auch immer erst einmal schauen, wie sich so ein Turnier entwickelt. "Aber beim Heimturnier ist man schon immer besonders motiviert."