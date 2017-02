artikel-ansicht/dg/0/

Lahore (dpa) Bei einer schweren Explosion in der ostpakistanischen Großstadt Lahore sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Weitere 15 Menschen seien verletzt worden, teilte der Justizminister der Provinz Punjab, Rana Sanaullah, mit. Die Explosion ereignete Polizeiangaben zufolge am Donnerstag in oder nahe einem teuren Restaurant in dem schicken Stadtteil Defence.