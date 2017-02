Dianas Kleider: Ausstellung zum 20. Todestag

artikel-ansicht/dg/0/

London (dpa) Der Todestag von Prinzessin Diana jährt sich in diesem Sommer zum 20. Mal. Zum Gedenken an ihren Unfalltod in Paris am 31. August 1997 ist ein ganzer Reigen von Veranstaltungen geplant. Den Auftakt macht eine Ausstellung ihrer beliebtesten Kleider - von 1981 bis zu ihrem Tod. "Diana - Her Fashion Story" (Diana und ihre Mode) wird ab diesem Freitag (24. Februar) im Kensington Palace in London gezeigt. Sie läuft über zwei Jahre.