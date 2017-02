Abrocken mit hohem Anspruch

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Coverrock im Doppelpack bringen die Oranienburger Bands Stampede und Goodbye Gravity am Sonnabend auf die Bühne des Maschinenraums des Oranienwerks. Die Bands hatten sich im Grunde erst vergangenes Jahr beim Oranienburger Stadtjubiläum so richtig kennengelernt und beschlossen, sich für einen Abend zusammenzutun.

Stählerne Klänge: Stampede will sich am Sonnabend im Oranienwerk präsentieren. © privat

Goodbye Gravity hatten nach dem Festumzug zum 800. Geburtstag das Bühnenprogramm vor dem Schloss eröffnet und dabei für gute Stimmung gesorgt.

Stampede setzte Stunden später an gleicher Stelle den musikalischen Schlusspunkt des ersten Stadtfesttages, der noch heute vielen in lebendiger Erinnerung ist.

Es sollte nicht die letzte gemeinsame Begegnung auf einer Bühne sein. Bei der Veltener Kneipennacht im vergangenen Herbst gastierten die Oranienburger auf eigenen Wunsch bei "Pude's Eck". Nun veranstalten sie ihr erstes gemeinsames Konzert im Oranienwerk und bieten dabei alles auf, was sie an Neuem und Gutem zu präsentieren haben.

"Wir ergänzen uns gut", sagt Hagen Pietrzak von "Stampede". "Wir covern zwar beide, aber mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Goodbye Gravity sind ein bisschen moderner als wir", sagt der Musiker. Stampede hatten sich nach der Jahrtausendwende gegründet.

Die Band sorgte damals für einiges Aufsehen, weil sie aus lauter blutjungen Musikern bestand, die sich doch mit einigem Enthusiasmus und starker Bühnenpräsenz vor allem uraltem Classic Rock und Oldies widmete. Von den Gründungsmitgliedern ist allerdings niemand mehr an Bord. Nicht zuletzt stammt auch der Name von einer englischen Hard-Rock-Band, die New Wave Anfang der 1980er-Jahre salonfähig machte.

Stampede haben ihr musikalisches Spektrum inzwischen kräftig erweitert. "Wir sind keine reine Oldieband mehr", sagt Hagen Pietrzak. "Wir spielen auch NDW, Klaus Laage, Westernhagen und Gossip." Die Mischung ist bunt. Damit tingeln sie von Dorf- zu Stadtfest und bringen das Publikum auf allerlei Hochzeiten zum Tanzen.

Vor knapp einem Jahr veröffentlichten Stampede mit "Freisein" ihr erstes selbst geschriebenes Stück. "Gezwungenermaßen", sagt Pietrzak. Denn auf den Oberhavel-Sampler "Lokal Rock", der zum Stadtjubiläum erschien, durften nur Eigenkompositionen. Aber "Frei sein" passte gut ins Portfolio und kam auch live beim Stadtfest gut an. Pietrzak: "Inzwischen arbeiten wir an weiteren Songs."

Auf "Lokal Rock" haben auch Goodbye Gravity ihre Spuren hinterlassen, Gitarrist Brian Riewe mit seinem Electroprojekt Oxytocin und Sängerin Claudia Behrends beim "Oranienburg-Song". Goodbye Gravity hatten sich 2011 gegründet, schon damals mit dem Anspruch, nicht jeden Monat auf der Bühne zu stehen, wenn, dann aber eine ordentliche Show abzuliefern.

Die Oranienburger covern Rock- und Popsongs von Dusty Springfield, Melissa Etheridge, Alanis Morrisette, den Kings of Leons und den Red Hot Chili Peppers. Was Goodbye Gravity von anderen Bands unterscheidet: die soulige Stimme von Claudia Behrends, die den Coverstücken dann doch eine sehr individuelle Note verpasst.

Am Sonnabend werden sich die beiden Bands im Oranienwerk übrigens stundenweise abwechseln.

Beginn des Konzertes im Maschinenraum des Oranienwerkes ist am 25. Februar um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Die Karten kosten an der Abendkasse zehn Euro, im Vorverkauf acht. Karten vorab gibt es unter anderem in der Touristinfo am Schlossplatz 2.