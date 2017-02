Luther auf den Musikfesttagen an der Oder

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es wird also auch musikalisch luthern. Die am 3. März beginnenden Musikfesttage an der Oder kommen an dem Reformationsjubiläum nicht vorbei. Das ist schon beim Eröffnungskonzert in Frankfurt zu hören. Wenn "Luthers Träume" uraufgeführt werden.

Siegfried Matthus hat die Musik dafür geschrieben und ist auch für das Libretto verantwortlich. Er hat es aus Textpassagen Luthers, aus Schriften seiner Zeitzeugen und Bibelzitaten collagiert. Er habe sich ganz auf dieses Material gestützt, ohne es durch eigene Kommentare zu verfremden, sagt er. Er wolle damit zeigen, dass Luther bei all seinen zweifellos anzuerkennenden Leistungen eine widersprüchliche Figur sei. Einerseits stritt dieser Mann für die Erneuerung der Kirche und die theologische Befreiung des Christenmenschen, andererseits hetzte er in seinen späten Schriften auf eine heute unerträgliche Weise gegen Juden, die er die "Grundsuppe aller losen, bösen Buben" nannte. Er erscheint in diesem Stück nicht als Pseudoheiliger, sondern als Mann, der mit Anfechtungen zu kämpfen hat, ein großer Frauenverehrer ist und ein entschiedener Gegner einer politischen Revolution.

Luther wird von dem Bariton Robert Koller gesungen, dessen Frau Katharina von Bora von Michaela Kaune (Sopran), dazu wird der Große Chor der Frankfurter Singakademie zu hören sein, den das Brandenburgische Staatsorchester unter seinem Chefdirigenten Howard Griffiths begleitet.

Der Reformator ist noch einmal am 4. März Thema, wenn Friedrich Dieckmann in der Frankfurter St. Gertraud Kirche sein Buch "Luther im Spiegel" vorstellt. Er greift darin die Luther-Erwähnungen in den Werken bekannter Autoren auf. Seine Rezeption geht von Lessing bis Thomas Mann und von Heinrich Heine bis Karl Marx und Friedrich Nietzsche. Musikalisch begleitet wird er von dem Trio "Opus 3". Das sind: Volker Kunze (Oboe), Wolfgang Rudolph (Klarinette) und Prem Weber (Cello), die alle zum Brandenburgischen Staatsorchester gehören.

Sie und die Kollegen dieses Klangkörpers werden ebenfalls - auch das ein Höhepunkt der Musikfesttage - bei dem mit "Nationalmusik" überschriebenen Konzert (9.3.) in der Frankfurter Konzerthalle spielen. Eigentlich ist dieser Begriff ein Anachronismus, weil die Musikfesttage, zu denen auch Konzerte in der polnischen Grenzregion gehören, gerade das Grenzenübergreifende der Musik betonen. Andererseits haben zwei der für diesen Abend ausgewählten Komponisten sehr viel zur kulturellen Identität ihrer Herkunftsländer beigetragen: Antonín Dvorák und Stanislaw Moniuszko. Erster gilt als das musikalische Gewissen Böhmens, letzterer wird in Polen sehr verehrt und als "Vater der polnischen Nationaloper" gefeiert. Der dritte, bei der "Nationalmusik" präsentierte Komponist lässt sich auf diesen Begriff eigentlich nicht festlegen: Frédéric Chopin. Von ihm wird das großartige Klavierkonzert Nr. 1 e-Moll zu hören sein - mit Nareh Arghamanyan am Flügel. Die junge, mehrfach ausgezeichnete armenische Pianistin ist auf dem Weg zu einer großen internationalen Karriere.

Noch einmal Dvorák wird beim Abschlusskonzert am 12. März in Frankfurt zu hören sein. Dann neben Webers Freischütz-Ouvertüre und Henryk Wieniawskis Violinkonzert Nr. 2 d-Moll.