Förderverein Ravensbrück löst sich auf

Fürstenberg (GZ) Der Fürstenberger Förderverein Ravensbrück e.V. löst sich zum Jahresende 2017 auf. Das bestätigte am Mittwoch die frühere Vorsitzende Yvonne Nägel auf Nachfrage dieser Zeitung.

Beschlossen wurde das Vereins-Ende bereits auf einer Mitgliederversammlung im November vergangenen Jahres. "Aus Altersgründen" sei man zu dieser Entscheidung gezwungen gewesen, erläuterte Nägel, die neben der Fürstenberger Ruheständlerin Elfriede Seidel derzeit als Liquidatorin des Vereins arbeitet. Beispielhaft für die Überalterung des Fördervereins war laut Nägel die Zusammensetzung des Vorstands. Ihm gehörten auch die Ruheständler Ernst Roth und Käte Zarges an. Keineswegs sei man zu diesem Schritt gezwungen worden wegen einer mangelhaften finanziellen Unterstützung durch Förderer. Im Gegenteil, zahlreiche, auch institutionelle Unterstützer, halfen dem Verein in finanzieller Hinsicht. So der Landkreis bei Schülerprojekten oder die Wasserstadt im Rahmen von Zeitzeugen-Gesprächen.

Letzte Hoffnungen, den Verein nachhaltig zu verjüngen, hatten die Mitglieder in eine Ausstellung gesetzt - vor fast drei Jahren, als der 20. Jahrestag der Gründung gefeiert wurde. Interesse sei zwar geweckt worden, so Nägel, aber vergeblich: "Der Kern der Aktiven ist nicht größer, sondern im Wesentlichen älter und schwächer geworden", erläuterte sie.

Gute Gründe gebe es aber rückblickend zu sagen: "Diese Arbeit hat sich gelohnt, und es verdienen alle einen großen Dank, die dies unterstützt haben". Nägel räumte ein, dass die Vereins-Auflösung eine Lücke hinterlassen werde, vor allem bei dem Bemühen, das Gedenken in der Region nachhaltig zu fördern. Freilich haben die Lagergemeinschaft Ravensbrück und der Internationale Freundeskreis Ravensbrück zugesichert, Unterstützung zu gewähren. Ehemalige Vereinsmitglieder seien dort willkommen. Die vom Förderverein betriebene Hilfe für die Krim-Frauen wird Nägel zufolge künftig von der Kurt- und Herma- Römer-Stiftung Hamburg fortgesetzt. (Kommentar Seite 2)