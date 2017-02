Stromnetzbetreiber baut Ladestationen auf dem Land

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam/Berlin (MOZ) Elektroautos haben hierzulande noch immer Seltenheitswert. Das liegt an Reichweite und Preis, aber auch an der fehlenden Lade-Infrastruktur. An Letzterem will jetzt der regionale Netzbetreiber E.DIS etwas ändern.

Das Interesse an elektrisch angetriebenen Autos hält sich im Nordosten Deutschlands sehr in Grenzen. So wollten gerade 100 Brandenburger die Kaufprämie für reine Elektroautos haben, die man beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) beantragen kann und die für E-Auto-Käufe seit dem 18. Mai 2016 gilt. Dazu kamen noch 93 Plug-In-Hybride, also Wagen, die per Stecker geladen werden und einen ergänzenden Verbrennungsmotor haben. Noch extremer sieht es in Mecklenburg-Vorpommern aus, wo laut Statistik des Bafa lediglich 26 reine Stromer und 47 Plug-In-Hybride erworben wurden.

Das hält aber den in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern vertretenen Stromnetzbetreiber E.DIS AG aus Fürstenwalde (Oder-Spree) nicht davon ab, sich am Ausbau des noch dünnen Netzes von Ladestationen für E-Autos zu beteiligen. E.ON - E.DIS gehört zu zwei Dritteln der E.ON und zu einem Drittel Kommunen in beiden Bundesländern - hat im Zuge des neuen Förderprogramms Elektromobilität der Bundesregierung eine Initiative gestartet, 250 öffentlich zugängliche Ladepunkte im ländlichen Raum aufzustellen.

Eine Säule hat E.DIS noch kurz vor dem Programm in Betrieb genommen: Seit Januar gibt es in Fürstenwalde eine grüne Säule mit zwei Ladepunkten, die 19 000 Euro gekostet hat. Sie ist Eigentum von E.DIS, die Stadt stellt Standort und Parkplatz. Auf der Säule befindet sich ein Display, das Wetterbericht sowie Werbung zeigt.

Man verstehe sich beim Auf- und Ausbau dieser Infrastruktur als Partner von Kommunen und Unternehmen, die eigene Ladepunkte aufbauen wollen, sagt E.DIS-Sprecher Horst Jordan. Man habe bereits einige Erfahrungen mit der Elektromobilität gesammelt - etwa durch die im September 2016 gestarteten Säulen in Bergen auf Rügen sowie Sassnitz und selbst genutzte E-Autos, darunter einen Elektro-Transporter auf Hiddensee und sechs Pkw. Wie viel Interesse jetzt besteht, muss sich zeigen. Auf Kundschaft will man dabei nicht warten: "Dazu werden E.DIS-Experten jetzt auf potenziell geeignete Kooperationspartner in Brandenburg zugehen."