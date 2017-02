Blueskonzert und Mozzarella-Verkostung

artikel-ansicht/dg/0/

Kremmen (OGA) Noch werden die Regale des Hofladens mit Produkten aus der Region aufgefüllt, wird im Scheunenzimmer die Dekoration auf Vordermann gebracht. Am Freitag nächster Woche startet die Bauernscheune im Kremmener Scheunenviertel in die Saison. Es ist die mittlerweile vierte unter dem Groß-Ziethener Gastronom Herbert Wünsch, der das urige Gemäuer am Scheunenweg 49 seit März 2014 mit Leben erfüllt.

"Wir bleiben uns auch in diesem Jahr treu, sowohl in Bezug auf die Veranstaltungen als auch auf unsere kulinarische Ausrichtung", blickt Wünsch voraus. Erneut mit dabei ist die Bauernscheune deshalb auch bei der Kremmener Bluesnacht. Am 25. März tritt hier - wie schon 2016 - Pete Gavin auf. Der Londoner Bluesbarde kommt diesmal sogar mit fünfköpfiger Band in die Bauernscheune.

Gute Musik wird aber auch schon zur Saisoneröffnungsparty am 2. März zu hören sein. Dann gibt es zum fliegenden Buffett rockige Klänge der Berliner Band Grauspan. "Die haben ein breites Repertoire von Jimi Hendrix bis Status Quo drauf, spielen aber vermehrt auch richtig gute eigene Songs", freut sich Wünsch auf den Eröffnungstag.

Die kulinarischen Höhepunkte des bereits bis Mitte des Jahres feststehenden Programms sind saisonal ausgerichtet. Am Sonnabend kommender Woche lädt die Bauernscheune zum Vier-Gänge-Skrei-Menu ein. Zu Variationen vom norwegischen Winterkabeljau kredenzt Herbert Wünsch edle Tropfen vom Weingut Fogt aus Rheinhessen. Zwei Wochen später, am 17. März, steht der erste frische Bärlauch der Saison im Mittelpunkt eines Menü-Abends. Und am 28. April runden Weine des Pfälzer Weinguts Erhart ein Vier-Gänge-Spargel-Menü ab.

Bekannt ist die Bauernscheune aber auch für ihr Angebot an regionalen Produkten, die zum einen über den hofeigenen Laden vermarktet werden. Zum anderen lässt es sich Inhaber Wünsch nicht nehmen, lokale Produzenten zu Verkostungen in seine Scheune einzuladen. So gibt es am 2. April eine Honigverkostung mit dem Kremmener Imker Thomas Köpke. Und am 30. April darf der nur wenige hundert Meter entfernt produzierte Kremmener Büffelmozzarella unter fachkundigem Kommentar des Geschäftsführers der Käserei Paolella verkostet werden.

In den Regalen des Hofladens steht aber auch eine breite Palette an Produkten, die direkt aus der Küche von Herbert Wünsch kommen. Da gibt es neben diversen Marmeladen und Chutneys auch interessante, selbstgemachte Kreationen wie Quitten-, Johannisbeer- oder Gewürzbirnenessige, deren Zutaten aus dem heimischen Garten in Groß-Ziethen stammen. Wünsch lässt da seinen kulinarischen Fantasien freien Lauf: "Schon deshalb lohnt es sich, immer wieder mal bei uns reinzuschauen, um Neues zu entdecken und natürlich auch zu verkosten."

Öffnungszeiten und komplettes Programm unter www.bauernscheunekremmen.de