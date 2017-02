Weit mehr als eine Buch-Ausleihe

artikel-ansicht/dg/0/

Mittelmark (MZV) Die Bibliotheken im Landkreis Potsdam-Mittelmark rüsten auf, entwickeln sich weiter, passen sich der Zeit an. Die Vorstellung einer Aneinanderreihung verstaubter Bücher ist längst überfällig. Heute muss der Nutzer nicht mal das eigene Zuhause verlassen, um die Dienste der mittelmärkischen Bibliotheken in Anspruch zu nehmen.

Bücher lassen sich längst in digitalisierter Form lesen, Zeitschriften und Zeitungen (derzeit rund 300 verschiedene) hält das Programm Genios bereit, der Länderkatalog Munziger ist online verfügbar. Neu hinzugekommen ist - in Kooperation mit Potsdam und Berlin - Free Music. Ein Programm, welches Nutzern der Bibliothek erlaubt, Musik kostenlos zu downloaden und zu streamen. Möglich ist dies mit dem PC, dem Laptop und dem Handy. "Damit ist Potsdam-Mittelmark Teil eines weltweiten Netzwerkes öffentlicher Bibliotheken geworden, die diesen Service anbieten", berichtet Jürgen Otto, Fachdienstleiter Kultur und Sport im Landratsamt.

Freegal Music beinhaltet Hits von 28.000 Labels aus 100 verschiedenen Ländern - das sind insgesamt mehr als zehn Millionen Lieder. Jeder Bibliotheksnutzer (Inhaber eines Bibliotheksausweises) kann fünf Lieder pro Woche herunterladen und die Musik acht Stunden pro Tag werbe- und kostenfrei streamen. Das Angebot wird durch Music Videos ergänzt.

Registriert sind derzeit 11.525 Onlinenutzer. Eine Zahl, die sich dank stets erweiterter Angebote sicherlich zeitnah erhöhen wird.

"Mit dieser Erweiterung befriedigen die Bibliotheken die Nachfrage der Nutzer", so Michael Bader, Leiter des Medienzentrums. Rund zehn Prozent der Mittelmärker gehen in die Bibliotheken, beziehungsweise nutzen die Onlineangebote. Der Landkreis verfügt über 14 hauptberufliche und 21 nebenberufliche Bibliotheken, acht befinden sich in Schulen. Zwei Fachbibliotheken - das Medienzentrum in Lehnin und die kirchliche Ausleihe in Ziesar - ergänzen die Vielfalt. Für den Erwerb neuer Medien investiert der Landkreis jährlich 115.000 Euro.