Kleine Experten im Klinkengrund

Bad Belzig (MZV) Lena Schider, Michael Pinetzki, Matthias Bockhorn und Ralf Hoppe vom Planungsbüro Contextplan in Berlin waren dieser Tage häufig im Wohngebiet "Klinkengrund" anzutreffen. An sogenannten "Aktivierungsständen" suchten sie das Gespräch mit Bewohnern und versuchten, die Bad Belziger für den Besuch von speziellen Workshops zu begeistern. Hintergrund ist die durch das Projekt "Soziale Stadt" möglich gewordene Aufhübschung des Quartiers.

Der Auftaktworkshop fand bereits am Montag im Senioren-Wohnpark in der Hans-Marchwitza-Straße statt. Die im Klinkengrund lebenden Senioren waren aufgerufen, im gemeinsamen Gespräch Möglichkeiten der Wohnumfeldverbesserung auszuloten. Gut ein Dutzend Bad Belziger war der Einladung gefolgt und sprach über Wünsche und Vorstellungen aber auch über Ärgernisse.

Tags darauf waren die Kinder und Jugendlichen in die Kita "Tausendfüßler" eingeladen. Unter dem Motto "Die Jugend klinkt sich ein" wurden die 5- bis 20-Jährigen gebeten, die Gelegenheit zur Unterstützung der Planungen zu nutzen. Schließlich soll die so nah wie möglich an den Bedürfnissen der Klinkengrundbewohner ausgerichtet werden.

Kiara, Domenic, Michael und Samir nutzten das Angebot und suchten das Gespräch mit den Experten aus Berlin. Im Dialog und bei einem Rundgang durch das Wohngebiet wurden die zehn- und elfjährigen Schüler wiederum selbst zu Experten. Sie zeigten Spielplätze und Brachflächen, die von ihnen als solche genutzt werden und urteilten darüber, wie es sich dort spielt und ob man sich dort wohl fühlen kann. Aus Anregungen und Kritik entstand eine Ideensammlung, wie das Wohnumfeld speziell für den Nachwuchs schöner gestaltet werden kann.

Neben den Müll- und Schmutzablagerungen die generationsübergreifend kritisiert wurden, klagten die Kinder vor allem über Spielgerät, das in die Jahre gekommen, ersatzlos abgebaut wurde. Sie hoffen, dass durch das Projekt die eine oder andere Schaukel mehr im Klinkengrund aufgebaut und, dass der Bolzplatz hinter dem Norma-Markt, der für viele Kinder zum Fußball spielen genutzt wird, als solcher hergerichtet wird.

Dass der Platz derzeit kaum begehbar ist, wurde bei einem Vororttermin deutlich. Dort und auf den anderen Spielplätzen sind hauptsächlich die Hinterlassenschaften von Hunden, Scherben und Schmutz ein Ärgernis.

Am Dienstag heißt es abermals im Wohngebiet Klinkengrund: Bürgerbeteiligung ausdrücklich erbeten.

Dann sind die Bewohner erneut eingeladen, Ideen in die Planungen zur Wohnumfeldverbesserung einzubringen. Ein Termin, den sich keiner der knapp 2.400 im Quartier lebenden Menschen entgehen lassen sollte.

Die im Zusammenhang mit dem Förderprojekt "Soziale Stadt" erfolgte barrierefreie Sanierung des Stadtteiltreffs "Klinke 1" in der Hans-Marchwitza-Straße 1 ist indes fast abgeschlossen. Dort sind die Quartiersmanager Maik Wieland und Carsten Tarrach als Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Projekt "Soziale Stadt" anzutreffen. Die Nutzung der Begegnungsstätte durch die Bewohner des Klinkengrundes soll am Ende Februar intensiv beworben werden.

Der Workshop "Klinkengrund - alle planen mit" findet am 28. Februar von 18.30 bis 20.30 Uhr im ehemaligen Schlecker Verkaufsraum in der Erich-Weinert-Straße 11 statt. Interessierte sind eingeladen mitzuwirken. Für die Organisation des Workshops ist das Stadtplanungsbüro ContextPlan zuständig. Für die Vorbereitung der Veranstaltungen ist es hilfreich, wenn die Teilnahme per Telefon (030/61401744) oder E-Mail (klinkengrund@contextplan-gmbh.de) angekündigt wird. Verbesserungsvorschläge, die das Wohnumfeld und den öffentlichen Raum betreffen, können auch schriftlich abgegeben werden.