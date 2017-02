Kultursenator: Land erfüllt Dercons Vertrag

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der neue Berliner Kultursenator Klaus Lederer (Linke) wird nicht am Vertrag von Chris Dercon rütteln, der Intendant der Volksbühne werden soll. "Das Land Berlin steht in einem Vertragsverhältnis zu Chris Dercon, an das ich mich als Kultursenator halten werde", sagte Lederer am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Das erwarte ich auch von ihm." Lederer hatte im Herbst angekündigt, die umstrittene Personalie auf den Prüfstand zu stellen.