Berliner Grundschullehrer sollen mehr verdienen

Berlin (dpa) Grundschullehrer in Berlin sollen mehr Geld verdienen. Neu eingestellte Lehrer werden künftig in eine höhere Besoldungsstufe eingruppiert, was ein Plus von 500 Euro brutto im Monat bedeutet. Das sieht ein entsprechender Gesetzentwurf aus der Bildungsverwaltung vor, über den am Donnerstag mehrere Zeitungen übereinstimmend berichteten. Ziel der Gehaltserhöhung ist es, mehr Pädagogen für Grundschulen zu finden. Sie soll zum neuen Schuljahr 2017/2018 zunächst für 385 neue Lehrkräfte greifen. Dafür sind 2,4 Millionen Euro im Nachtragshaushalt vorgesehen.