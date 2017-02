Wenn Beruf Berufung ist

artikel-ansicht/dg/0/

Es waren ganz andere Zeiten, als der jugendliche Börner sich entschloss, Schuhe herzustellen. Ein Onkel arbeitete als Schuster, flickte also kaputtes Schuhwerk. Siegfried Börner wollte aber Neues erschaffen und ging deshalb in die Lehre bei einem Schuhmacher. Den Beruf des Orthopädieschuhmachers gab es es damals noch nicht. Das Handwerk machte ihm Spaß. Schon 1958, zwei Tage nach seinem 21. Geburtstag, bestand er die Schuhmacher-Meisterprüfung. Als Geselle war er ins Erzgebirge gegangen, und so kam es, dass er die Prüfung im damaligen Karl-Marx-Stadt, dem heutigen Chemnitz, ablegte. Danach zog es ihn aber zurück nach Rathenow - der Liebe wegen.

Die Arbeit als Schuhmacher stellte selten das dar, was sich Siegfried Börner erhofft hatte. Neue Schuhe bauen, das war seine Leidenschaft. Doch als Schuhmacher waren solche Aufträge Mangelware und Reparaturen an der Tagesordnung. Man riet ihm, sich zum Orthopädieschuhmacher weiter zu bilden. Denn orthopädische Schuhe werden, damals wie heute, maßgefertigt und so den Bedürfnissen der Füße des einzelnen Kunden perfekt angepasst. Die Auftragslage sollte weitaus besser sein.

In Halle besuchte er die Zusatzausbildung. Arbeitete drei Tage pro Woche in Rathenow, und dann lernte er drei Tage in Halle. Fast ein Jahr dauerte die Ausbildung. Gelernt hat er viel Neues. "Wir mussten beispielsweise die gesamte Anatomie des Körpers von der Hüfte an abwärts lernen - jede Sehne, jeden Muskel benennen können", erzählt der Orthopädieschuhmacher. Das war eine harte Zeit für die junge Familie, die ja auch ernährt werden wollte. Am 21. Januar 1961, nur drei Jahre nach seinem ersten, hielt Siegfried Börner dann seinen zweiten Meisterbrief in den Händen und war geprüfter Orthopädieschuhmachermeister.

Mit diesem Beruf hatte er seine Berufung gefunden. "Ich helfe Menschen beim Laufen bzw. erleichtere ihnen das Laufen", schwärmt Börner. "Diese Arbeit macht mir nach wie vor großen Spaß." Obwohl er längst schon nicht mehr muss, baut er noch immer Schuhe, fertigt Schnittmuster an und näht. "Das ist besser als Kartoffeln schälen oder abwaschen", bekräftigt er lachend. Einige seiner Kunden kennt er schon von ihrer Kindheit an und hat so ein ganz besonderes Verhältnis zu ihnen.

Viel hat sich in den vergangenen Jahrzehnten geändert. Früher musste alles per Hand akribisch notiert werden, heute merkt sich ein Computer die Kundendaten. Auch die Schuhe haben sich geändert. In immer mehr Schuhtypen lassen sich orthopädische Einlagen einpassen, so dass auch in diesem Beruf die Maßanfertigung abgenommen hat. Fertigte Siegfried Börner früher rund 40 Paar Schuhe im Monat an, sind es heute eher um die 10.

Lachen muss der Meister auch, als er von den Kunden erzählt, die "keine Oma-Schuhe" haben wollten. Für ihn gibt es solche nicht, es gäbe moderne und unmoderne Schuhe, so der Schuhmacher. Und sie alle müssten an die individuellen Anforderungen des Kundenfußes angepasst sein.

Seine Leidenschaft für den Beruf hat Siegfried Börner an seinen Sohn Torsten weiter gegeben. Seit 1992 ist er ebenfalls Orthopädieschuhmachermeister, und seit dieser Zeit sind die beiden Partner im Geschäft "Börner und Sohn". Und so lange das Geschäft so heiße, könne er ja gar nicht aufhören, sagt Siegfried Börner augenzwinkernd.