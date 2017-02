artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam/Berlin (dpa) Die geplante zentrale Abschiebebehörde des Bundes und der Länder soll im Mai ihre Arbeit in Berlin aufnehmen. Überlegungen zu einem möglichen Standort in Potsdam seien vom Tisch, berichtete Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags. Die neue Behörde soll die Kommunen in schwierigen Fällen bei Abschiebungen unterstützen: Dabei geht es besonders um Fragen der Herkunft oder fehlende Pässe. Wenn etwa das Herkunftsland eine Rückkehr verweigert, soll die zentrale Behörde besser auf Augenhöhe mit den dortigen staatlichen Stellen verhandeln können als eine kommunale Ausländerbehörde.