Berlin (dpa) In Ostdeutschland leiden deutlich mehr Menschen an Diabetes als im Westen der Republik. Das geht aus einer neuen Studie für den Versorgungsatlas hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Danach sind in Ostdeutschland 11,8 Prozent der Menschen zuckerkrank, im Westen sind es nur 9,2 Prozent. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 9,7 Prozent.