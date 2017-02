Verfassungsschutz: "Reichsbürgern" werden Waffenscheine entzogen

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) In Brandenburg sind nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes rund 300 Menschen in der "Reichsbürger"-Szene aktiv. Der Behörde seien fünf Gruppierungen von "Reichsbürgern" bekannt, erklärte Michael Hüllen, Experte vom Brandenburger Verfassungsschutz, am Donnerstag im Innenausschuss des Landtages. Darunter seien Gruppen wie "Freistaat Preußen" oder "Deutsches Reich". Die Szene in Brandenburg werde seit fünf Jahren intensiv beobachtet. "Reichsbürger" erkennen die Bundesrepublik als Staat nicht an und widersetzen sich den Anordnungen von Behörden.