Nauen (MOZ) Die Polizei ermittelt gegen 44-Jährigen, der am Donnerstagmorgen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet hat. Der stark alkoholisierte Mann (2,81 Promille) war in einem Zug eingeschlafen und wollte diesen, nachdem er geweckt worden war, trotzt Aufforderung nicht verlassen. Im Gegenteil, er leistete dann noch im Bereich der Bahnhofshalle Widerstand. Der 44-Jährige versuchte die Polizisten zu schubsen und trat in ihre Richtung. Der Polizisten konnten den aggressiven Mann jedoch überwältigen und ihm Handfesseln anlegen. Er musste aus "Eigenschutz" in Gewahrsam genommen werden.