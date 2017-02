Freienwalder Springer landen im Allgäu

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1554524/

Vom vergangenen Sonntag bis Donnerstag fand in Nesselwang und Füssen das Winter-Bundesfinale von Jugend trainiert für Olympia (JTFO) statt, teilt Rico Unglaube vom Wintersportverein mit. Bei dem Finale nahmen die besten Sportler der Jahrgangsstufen 2006 und 2007 in den Disziplinen Langlauf, Ski Alpin und Spezialsprung teil, berichtet Unglaube.

Bereits zum zweiten Mal waren dort auch Sportler des WSV Bad Freienwalde vertreten, die in den Disziplinen Spezialsprung Einzel- und Mannschaftswertungen an zwei Wettkampftagen ihr Können zeigten.

Am Montag hatte es neben dem Training auf der K20 Schanze in Füssen/Faulbach, "eine opulente Eröffnungsfeier" gegeben, so Unglaube. In den Einzelwettkämpfen am Dienstag konnte WSV-Sportler Max Unglaube unter 57 angetretenen Springern einen hervorragenden 15. Platz belegen. Minimal weniger erfolgreich war Teamkollege Moritz Terei mit Rang 29. Die beiden anderen Freienwalder Orlando Löffler und Hugo Meisel hatten leider Pech in ihren ersten Wertungsdurchgängen, so dass sie am Ende auf den Plätzen 53 und 55 landeten.

"Am Mittwoch Vormittag hieß es dann nochmal volle Konzentration, denn das Spezialspringen der einzelnen Mannschaften stand an", erzählt Unglaube. Die Bad Freienwalder landeten auf Platz 13 von 19 teilnehmenden Mannschaften. "Laut Leistungsvermögen wäre mehr drin gewesen, aber trotzdem zeigte sich der brandenburgische Landestrainer Stefan Wiedmann zufrieden und stolz auf seine Mannen", sagt Rico Unglaube. Die Freienwalder Jugend konnte sich mit den besten deutschen Skispringern ihrer Altersklassen messen. Ein Verdienst von Cheftrainer Wiedmann, wie Rico Unglaube betont.