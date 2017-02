Brandenburger AfD lÃ¤dt BjÃ¶rn HÃ¶cke ein

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die brandenburgische AfD gibt dem umstrittenen Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke weiter Rückendeckung. Höcke werde am 9. März in Jüterbog an einem Bürgerdialog teilnehmen, erklärte die parlamentarische Geschäftsführerin der AfD, Birgit Bessin, auf Facebook. Es handele sich um eine Veranstaltung der Landtagsfraktion, die von Bessin organisiert worden sei, bestätigte Fraktionssprecher Marcus Schmidt am Donnerstag.