"Kiez-Demo" gegen steigende Mieten in Kreuzberg

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Mit einer Demonstration wollen linke Initiativen am Samstag in Berlin-Kreuzberg gegen steigende Mieten und mögliche Räumungen protestieren. Unter dem Motto "Kiez-Demo gegen Verdrängung" starten die Teilnehmer um 14.00 Uhr am Heinrichplatz, laufen durch die Oranienstraße, die Wiener Straße und die Görlitzer Straße bis zur Wrangelstraße. Angemeldet sind bei der Polizei 300 Teilnehmer.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554531/

Die Veranstalter erklärten: "In Kreuzberg sind mehrere Läden akut räumungsbedroht." Betroffen seien ein Geschäft in der Wrangelstraße, eine Bäckerei in der Reichenberger Straße und ein Buchladen. Proteste und Demonstrationen hatte es zuletzt auch immer wieder wegen einer angekündigten Räumung eines Geschäfts in der Manteuffelstraße gegeben.