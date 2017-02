Neujahrsempfang für Märkisch-Oderland

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Mehr als 200 Vertreter aus allen Bereichen des Lebens folgten am Mittwochabend der Einladung der Kreistagsvorsitzenden Sibylle Bock und des Landrats Gernot Schmidt zum Jahresempfang. Der Schauspieler Christian Steyer und Akteure der Kreismusikschule umrahmten dem Empfang im Kreiskulturhaus.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554535/

Auf Märkisch-Oderland: Kreistagsvorsitzende Sibylle Bock (l.) und Landrat Gernot Schmidt (r.) stießen beim Jahresempfang mit vielen Gästen persönlich an.

Auf Märkisch-Oderland: Kreistagsvorsitzende Sibylle Bock (l.) und Landrat Gernot Schmidt (r.) stießen beim Jahresempfang mit vielen Gästen persönlich an. © Matthias Lubisch

Einen kühnen Vorstoß wagte Kreistagsvorsitzende Sibylle Bock zum Auftakt des traditionellen Jahresempfangs des Kreises. Nicht ohne Grund zeichne der Kreis an diesem Tag zwei verdiente Feuerwehrmänner aus, sagte sie. Noch würden die Feuerwehren überall einsatzfähig sein. Doch die Zahl der Ehrenamtler gehe zurück, bringe neue Herausforderungen. Die promovierte Juristin nannte das Beispiel der ehrenamtlichen Richter, für die ein Sonderkündigungsschutz geschaffen wurde. "Die Politik sollte ernsthaft überlegen, dass auch auf Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren zu übertragen", sagte sie. Denn nicht überall würden Firmen Einsätze und Ausbildungen von Mitarbeitern unterstützen. Das erschwere den Wehren die Werbung neuer Mitglieder.

Landrat Gernot Schmidt sparte in seiner Rede nicht mit bildhaften Vergleichen und klaren Ansagen. "Sprache verkommt immer mehr zum Kampfbegriff der gefühlt zu kurz Gekommenen", befand er mit Blick auf das Flüchtlingsthema. Menschen wie Björn Höcke sehe er als klassische Verkommenheit deutscher Weltsicht. Märkisch-Oderland habe seine Flüchtlingskrise gemeistert, wenn auch mit vielen Pro und Kontra. Schmidt stellte klar: "Verwaltung hat gerecht zu sein. Willkommenskreise und Bürger haben das Recht der Barmherzigkeit." Er nahm damit Bezug auf zum Teil nicht erfüllbare Erwartungen. Gerichtsentscheidungen binden Verwaltungen.

"Der Wind in der Kommunalpolitik wird rauer", bekannte der Landrat. Das zeigten auch die Debatten zum Regionalplan Wind oder in der Landwirtschaft. Menschen, die nach Recht und Gesetz wirtschafteten, dürften nicht klassenkämpferisch in die Ecke gestellt werden. "Der einzige Weg ist eine Änderung der Rahmenbedingungen auf Landes- und Bundesebene."

Als wichtige Aufgabe sah der Landrat, darüber nachzudenken, inwieweit Beteiligungsprozesse die Menschen überhaupt erreichen. Man brauche eine Sprache, die die Menschen auch verstehen, müsse ihnen die Möglichkeit einer Abstimmung geben. Das betreffe alle Prozesse, von Kreisgebietsreform bis Neuausschreibung der Busverkehre.

Staatssekretär Martin Gorholt (SPD) erinnerte an den Landesparteitag 1993 im Seelower Kulturhaus. Der damalige Parteivorsitzende Rudolf Scharping war später gekommen, weil er unbedingt vorher die Seelower Gedenkstätte besuchen wollte. Der Landkreis habe viele solcher Highlights, vom Museumspark Rüdersdorf über das Brecht-Weigel-Haus in Buckow bis hin zum Schloss Bad Freienwalde.

Politik lebe davon, Kompromisse zu finden, auch im Denkmalschutz. Er habe Ende 2016 den erstmals von Initiativen verliehenen "Denkmalsargnagel" bekommen, da das Land aus deren Sicht zu wenig für den Denkmalschutz leiste. In MOL gebe es Beispiele, wie sehr wohl Denkmalschutz und Entwicklung möglich sind, wenn er an das Brecht-Weigel-Haus oder das Seelower Kaufhaus denke.

Traditionell wurden Ehrenamtliche beim Jahresempfang geehrt. Willi Rossow und Klaus-Peter Püschel erhielten die große Ehrenmedaille des Landkreises. Im zweiten Auszeichnungs-Part gab es eine Premiere. Die Stiftung Oderbruch mit Sitz in Wriezen vergibt alle zwei Jahren einen Ehrenpreis. Unter vielen Vorschlägen entschied sich die Jury für die Handball-Sport-Legende Manfred Zickert aus Seelow (siehe Info-Kasten).