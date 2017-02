Spanplattenproduktion geht Montag weiter

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Ein Mitarbeiter der Holzwerkstoffe GmbH, der bei dem Brand am Mittwoch verletzt wurde, konnte bereits aus dem Krankenhaus entlassen werden und könne ab Montag wieder arbeiten. Das sagte am Mittwoch Werkleiter Jörg Bannicke auf Nachfrage dieser Zeitung. Der andere verletzte Mitarbeiter werde noch im Krankenhaus behandelt, er hat Verletzungen am Gesicht und an den Händen. Er war nach dem Unfall mit einem Hubschrauber ins Klinikum Berlin-Marzahn geflogen worden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554536/

Brand im Spanplattenwerk: Weithin sichtbar waren Rauch und Feuer am Mittwoch an den Absaugungen zu sehen. Ab Montag soll wieder produziert werden.

Brand im Spanplattenwerk: Weithin sichtbar waren Rauch und Feuer am Mittwoch an den Absaugungen zu sehen. Ab Montag soll wieder produziert werden. © MOZ/Jörn Tornow

Nachdem am Donnerstag der Brand im Werk ausgewertet wurde, bestätigt der Werkleiter die Ursache, die er bereits am Vortag genannt hatte: An einer Anlage im Spanplattenwerk sei ein Ventil aufgrund eines Öllecks gewechselt worden. Dabei sei offenbar eine Hitzequelle übersehen oder nicht bemerkt worden. In der Folge sei es zu einer Verpuffung gekommen, die den Brand ausgelöst habe.

Eine Verpuffung entsteht, wenn sich Luft und Gas vermischen und durch einen Funken gezündet wird.

"Es war eine Verkettung von unglücklichen Umständen", sagt Bannicke und stellt sich vor seine Mitarbeiter, denen er große technische Kenntnis bescheinigt. Sie hätten akkurat gehandelt und seien absolut erfahren. "Eine solche Situation hat es seit Jahrzehnten nicht gegeben", so Bannicke. Wegen der räumlichen Bedingungen hätten sich die Löscharbeiten schwierig gestaltet.

Seit dem Brand am Mittwoch gegen 13 Uhr stehen die Maschinen in der Spanplattenproduktion still. Am Donnerstag fanden Aufräum- und Reinigungsarbeiten statt. "Am Sonntag werden wir die Produktion hochfahren und ab Montag kann wieder alles normal laufen", so Bannicke. Die drei, vier Tage Lieferausfall könnten wieder aufgeholt und Verträge eingehalten werden, ist er optimistisch. Der Schaden halte sich in Grenzen, wertet Bannicke, ohne Zahlen nennen zu wollen.

Stadtbrandmeister Alexander Voigt schätzt ein, dass der Einsatz zur Brandbekämpfung im Spanplattenwerk "feuerwehrtechnisch gut gelaufen" sei. Die Feuerwehrleute aus dem Unternehmen hätten bei Eintreffen der Beeskower Wehr bereits umsichtig gehandelt, die Löschwasserversorgung gesichert und auch Schaum bereitgestellt.

Die Beeskower Wehr sei mit 17 Kräften vor Ort gewesen. "Das ist eine gute Zahl, wenn man bedenkt, dass der Alarm gegen 13 Uhr ausgelöst worden ist. Zu dieser Zeit befinden sich ja die meisten unserer Kameraden auf der Arbeit."

Insgesamt waren 72 Einsatzkräfte der Feuerwehren des Umkreises sowie Rettungskräfte und Polizei vor Ort. Das Landesamt für Arbeitsschutz hat routinemäßig eine Überprüfung der Brandursache veranlasst.