Wintertransfers vor ihrer Premiere

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1554538/

In der Winterpause erhöhten die Verantwortlichen des FC Strausberg in Sachen Transferaktivitäten nochmals die Schlagzahl: Nicht weniger als fünf Spieler haben den Klub verlassen und zahlenmäßig ebenso viele Neuzugänge tragen zum verspäteten Rückrunden-Auftakt der Schützlinge von Cheftrainer Christof Reimann den Dress der Strausberger Oberliga-Spielter.

Nach dem Spielausfall der Heimpartie der FC-Fußballer gegen Hertha Zehlendorf am vergangenen Wochenende soll es im zweiten Anlauf nun klappen. Allerdings nicht vor heimischer Kulisse, sondern im Brandenburgduell beim SV Altlüdersdorf. Einem guten Bekannten übrigens, dem die Reimann-Mannschaft in der laufenden Spielzeit bereits zweimal mehr oder weniger deutlich das Nachsehen gegeben hat. Mit 3:1 gewannen die FC-Akteure das Hinspiel und im Landespokal gar mit 4:0.

Die Nachverpflichtungen von Strausbergs Liga-Konkurrenten Victoria Seelow in der Winterpause haben sich zahlenmäßig in eng gesteckte Grenzen gehalten. Ledig der Offensivakteur Mateusz Halambiec streift in der Rückrunde das Trikot der Kreisstädter über. Zum Rückrundenstart beim 1:1 gegen Anker Wismar deutete er schon an, dass er sich positiv auf die Leistungsstärke der Elf auswirken könnte.

Nicht von ungefähr war er es, der mit seinem Zaubertor zum 1:1-Endstand für die Punkteteitung gegen die Spieler aus Mecklenburg-Vorpommern sorgte und einen kleinen Fehlstart für die Elf von Spielertrainer Sebastian Jankowski verhinderte. Halambiec hat seine Feuertaufe in der Seelower Oberligamannschaft mit Bravour bestanden. Keine Frage: Die Victoria hat durch den spiel- und zweikampfstarken Polen an Qualität in der Offensive gewonnen. Dass es dennoch nur zu einem 1:1-Remis langte, lag zuvorderst an einem Patzer von Seelows Torsteher Rafal Lopousiewicz und mangelnder Chancenverwertung.

Zum Auftakt in die Rückrunde fehlten zudem mit den beiden Defensivkräften Nabiel Nasser und Dawid Jankowski, die beide eine Gelbsperre abbrummten, und Offensiv-Allrounder Marcel Georgi nicht weniger als drei Stammkräfte. Das Trio könnte also am Sonntag beim Auftritt der Seelower beim Charlottenburger FC Hertha 06 (14 Uhr) wieder mit von der Partie sein und so das Wechselkarussell innerhalb der Mannschaft zum Gastspiel nochmals anfeuern.

Lediglich Teammanager Jörg Schröder kann sich nach seinem Halambiec-Coup entspannt zurücklehnen. Bereits im Sommer hatte er mit Paul Steiner, Florian Hilprecht und Angelo Müller junge Nachwuchsleute nach Seelow gelockt, die sich allerdings in der Oberliga erst noch durchbeißen müssen.

Schröders Hauptaugenmerk liegt - wie auch das des Trainerduos Sebastian Jankowski/Matthias Schade und der Akteure auf dem Rasen - auf dem Gastspiel in Charlottenburg. "Beim Tabellenneunten erwartet uns eine schwere Aufgabe", schätzt Schröder ein und stellt sich auf ein facettenreiches Spiel ein. Dafür dürfte Jankowski wohl auf jene Mannschaft zurückgreifen, die gegen Wismar eine kompakte Vorstellung ablieferte. Es gibt nämlich keinen Grund, die Mannschaft personell zu ändern.