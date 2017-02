TKC geht auf Reisen

artikel-ansicht/dg/0/

Aktuell steht den Schützlingen um Cheftrainer Tom Schwenk, die zuletzt im Heimspiel gegen Kiel mit 1:3 den Kürzeren zogen, allerdings erst einmal am Sonntag der Trip zum derzeitigen Tabellenfünften Eimsbüttler TV in Haus. Die Begegnung in der Großen Sporthalle in dem Hamburger Stadtteil an der Bundesstraße 96 wird um 15 Uhr angepfiffen.