Lebus startet daheim

artikel-ansicht/dg/0/

Lebus (MOZ) Am Sonnabend startet die Fußball-Kreisoberliga Ostbrandenburg in die Rückrunde. Schlusslicht Blau-Weiß Lebus hat mit Neutrainer Uwe Woyde ab 14 Uhr den Aufsteiger MTV Altlandsbergs zu Gast und ist eigentlich zum Gewinnen verpflichtet, soll in den verbleibenden 15 Punktspielen der Klassenerhalt noch erreicht werden. Die Generalprobe verlief für die Blau-Weißen mit dem 2:1-Heimerfolg gegen Preußen Bad Saarow II durchaus verheißungsvoll. Die Tore zum Sieg steuerten Marian Wisweh und Semir Odzakovic bei.