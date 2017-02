artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) "SelmA", Selbstständig leben mit Alltagshilfen, steht auf dem Schild, welches am Friedrich-Ebert-Ring 92A auf die technikunterstützte und barrierearme Musterwohnung hinweist. Am Mittwoch wurde sie eröffnet. Ihr Betrieb erfolgt im Rahmen des Demografie-Projekts des Landkreises in Kooperation mit der Kreisstadt sowie der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft

KWR-Geschäftsführer Hartmut Fellenberg lobte: "Hier können die Besucher sehen, anfassen und selbst spüren, wie Alltagshilfen und technische Um- und Einbauten funktionieren". Und von denen gibt es reichlich in der 60 Quadratmeter großen KWR-Wohnung, die dem Landkreis mietfrei zur Verfügung gestellt wird. "Mit jeder Pflegestufe erhält man pro Person bis zu 4.000 Euro Zuschuss von der Pflegekasse für den entsprechenden Umbau in der Wohnung", so Sozialdezernent Wolfgang Gall. Wohnraumberaterin Sibylle Hamel vom Pflegestützpunkt des Landkreises gibt vor Ort die nötigen Informationen. "Der verstellbare WC-Sitz ist schon klasse. Ich hatte selbst zwei Knie-OPs", sagte Besucherin Birgit Konrad. "Die Küche ist mit den technischen und alltäglichen kleinen Hilfen toll ausgestattet", ergänzte Karin Konrad. "Ich habe einen positiven Eindruck. Die Schlafstube, mit dem technikunterstützten Bett und der sturzhemmenden Bettvorlegematte, fand ich persönlich am überzeugendsten", so Hannelore Schmidt, Vorsitzende des Rathenower Seniorenrats. "Man kann sich viele Ideen holen", war auch die Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte der Stadt Falkensee, Manuela Dörnenburg, begeistert. "Gerade in der Banalität der vielen Alltagshilfen liegt eine intelligente Lösung."

Die Musterwohnung ist mittwochs von 13.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Individuelle Termine oder Gruppenführungen können unter 03385/5516823 angemeldet werden.