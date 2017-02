Gemeinsam etwas für alle schaffen

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) "Machen wir uns die Welt, wie sie uns gefällt?" Auf dem Rideplatz Rathenow heißt die Antwort: "Ja, aber mitmachen muss man!". So lautete das Motto der "Kick Off"-Veranstaltung zum Auftakt der praktischen Umgestaltung des ehemaligen 17.000 Quadratmeter großen Reitplatzes am Körgraben. Dazu wurden am Dienstagabend mögliche künftige Nutzer der Sport- und Freizeitanlage, also nicht nur die Jugendlichen, in den Blauen Saal des Kulturzentrums eingeladen, um sich schon bei der Planung aktiv einzubringen.