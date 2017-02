Auf die Erde kommt es an

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Die Temperaturen haben einen gewaltigen Sprung gemacht. In großen Schritten geht es auf das Frühjahr zu. Jörg Forhoff von der Gärtnerei Kunze in Bad Freienwalde gab beim Foyergespräch am Mittwochabend sinnvolle Gartentipps für die kommende Saison.

Jörg Forhoff gab den Besuchern zu Beginn des Abends gleich ein paar Grundsätze für das Gärtnern mit auf den Weg. Man solle sich auf das Alte, was bereits die Urgroßeltern gemacht haben, zurückbesinnen, sagte er. "Mit wenig Mitteln haben sie eine Ernte zustande bekommen", wusste er. Und: "Jeder muss selbst entscheiden, was für seine Gegebenheit das Richtige ist."

Das wurde im Anschluss bei einem für Pflanzen wesentlichen Thema deutlich: der Erde und deren Beschaffenheit. Ein guter Kompost sei die Voraussetzung für gute Erde, erklärte er. "Die Mikroorganismen spielen die Hauptrolle im Kompost." Denn in einem kleinen Stück Erde seien mehr Mikroorganismen als Menschen auf unserem Planeten, verdeutlichte er die Bedeutung für die Pflanzenwelt.

Je nachdem welche Bestandteile man dem Kompost hinzufüge, würde sich daraus die Beschaffenheit des Endproduktes ergeben, erläuterte der Gartenexperte. Das wiederum spielt laut Forhoff eine Rolle bei der Pflanzenart, die man anbauen möchte. Wenn Pflanzen nicht richtig wachsen würden, sei es wichtig, sich den Boden anzuschauen, merkte er an.

Die drei Hauptbestandteile der Erde seien Stickstoff, Phosphor und Kalium. Für die Zusammensetzung des Komposts gilt: Je krautiger er ist, desto stickstoffhaltiger werde das Endprodukt, so Forhoff. Fügt man viele Holzspäne hinzu, erhöhe sich vor allem der Kaliumanteil. Dass eines besser oder schlechter sei, könne man nicht behaupten, betonte der Experte. "Man muss immer schauen, was man erreichen oder anbauen will." Entscheidend ist auch die Größe der hinzugefügten Bestandteile. "Umso kleiner, umso schneller wird es umgesetzt", wusste er aus Erfahrung. Und: Wenn man bis zu zehn Prozent eines Produktes auf den Kompost werfe, schade es nie.

Förster Peter Rüffler, der unter den Gästen war, erkundigte sich zudem nach der Art des Kompostierens, ob eher ein Kompost in mehreren Schichten nach dem alten Prinzip oder ein moderner in einem Plastikbehälter sinnvoller sei. "Eigentlich ist das Ergebnis entscheidend", sagte Forhoff. Für den klassischen Kompost brauche man viel Platz im Garten, über mehrere Jahre könnten die Bestandteile zu Erde umgesetzt werden, ein Plastikkompost eigne sich vor allem für schnell verrottbare Pflanzenbestandteile wie Blätter.

Nützliche Tipps gab der Gärtner auch in puncto Gießen - ein wichtiges Thema, wenn die Sonnenstrahlen wieder zunehmen. Oder auch sonst? Tatsächlich sei es wichtig, die Pflanzen nicht nur zu gießen, wenn es warm ist, sondern auch, wenn es kalt ist, betonte der Florist. Denn: "Der Wind trocknet die Pflanzen aus." Selbst im Februar habe die Sonne bereits so viel Kraft, dass es wichtig sei, zu gießen. Gelange das Wasser durch Frost und Eis nicht an die unteren Schichten, sei es ratsam, einen Lichtschutz herzustellen, empfahl der Experte. "Das ist das Einzige, was in dem Moment hilft."

In den Sommermonaten rät Forhoff außerdem davon ab, erst abends zu gießen, sondern früh morgens. Abends würden die Pflanzen ihre Aktivität einstellen und zur Ruhe kommen. Das Wasser trocknet dann laut Forhoff schlechter ab und bleibt auf den Blättern die Nacht über als Tauwasser liegen. Dadurch entstehe das Risiko, dass Pilze entstehen, so der Experte. "Die Ursache ist dann das falsche Gießen."

Zum Abschluss appellierte der Florist an die Gäste, beim Gärtnern natürliche Mittel zu verwenden und zu beachten: "Die Natur ist ein Kreislauf." Dabei sei es auch immer wichtig sich zu überlegen, erklärte Jörg Forhoff, auf welchem Boden was wächst und vor allem nichts zu erzwingen. "Man sollte sich mit dem begnügen, was die Natur freiwillig hergibt."