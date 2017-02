EM-Teilnahme, Party, Oratorium

artikel-ansicht/dg/0/

Diskussionen über die Förderung hat es im Hauptausschuss nicht gegeben. "Gute Vorbereitung", kommentierte Bürgermeisterin Elke Stadeler. Sie hatte auch an der Sitzung des Sozialausschusses wenige Tage zuvor teilgenommen, der die Anträge der Gemeinschaften inhaltlich begutachtet. In dem Gremium hatten Vereine ihre Wünsche erläutert.

Die größte Summe aus dem jetzigen Paket erhalten die Drachenbootfreunde Strausberg. Der 2010 gegründete Verein hatte sich im vergangenen Jahr für die Club-Crew-Europameisterschaften qualifiziert, die in diesem Juli im französischen Divonne les Bains stattfinden. Dort wollen sie auch starten - als eines von nur einer Hand voll Teams aus Deutschland. Nach einer Grobkalkulation rechnen die Sportler mit Kosten von mehr als 11 000 Euro. Die gut 30 Mitglieder selbst könnten etwa ein Drittel aufbringen. Das reicht gerade einmal für die Unterbringung, nicht jedoch für Fahrt und Startgebühren. Deshalb hatte Vereinschef René Wolf 5000 Euro bei der Stadt beantragt. Bewilligt wurden 2000 Euro für die Anmietung von Kleinbussen für die Tour. Mehr sei nicht drin, weil die Haushaltsstelle für 2017 nicht mehr hergebe, begründete das Rathaus.

Bürgermeisterin und Abgeordnete zeigten sich erfreut, dass "Animositäten" unter den Drachenbootvereinen in der Stadt beendet sind. Wolf hatte mitgeteilt, dass seine Truppe bei der EM von Mitstreitern der Lakeside-Dragons und der KSC-Dragons unterstützt wird. Und er kündigte an, dass man dort mit dem Strausberger Wappentier auf dem Trikot antreten wird. Um die Stadt außerhalb der Landesgrenzen bekannt zu machen, werde man auch Infomaterial mitnehmen.

Etwas weniger Geld als die Drachenbootfreunde bekommt der Soziale Hilfeverband Straus-berg (SHS) für seine sogenannten Handicap-Partys. Der Verein organisiert im Jahr sechs Veranstaltungen im KuStall in der Prötzeler Chaussee, bei denen junge Leute mit und ohne Einschränkungen aufeinandertreffen, sich austauschen und tanzen können. Die Bürgermeisterin berichtete von "bombastischer Stimmung" bei den Tanzabenden und sah das städtische Geld "gut angelegt". Die erste Veranstaltung 2017 konnte der SHS bereits organisieren, da ein Antrag auf vorzeitigen Beginn bestätigt wurde. Die nächste Party ist am 24. März.

Noch in weiterer Ferne liegt hingegen das Weihnachtsoratorium, das der Gemischte Chor Strausberg mit Partnern am 2. Advent in der Marienkirche aufführen wird. Er hat dafür 1500 Euro Zuschuss beantragt, um die Kosten für Orchester, Solisten und anderes aufbringen zu können. Der Chor bitte nur selten bei der Stadt um Unterstützung, organisiere mit dem Oratorium einen Höhepunkt und repräsentiere die Stadt auch in Partnerstädten, man solle ihm deshalb Planungssicherheit geben, warb die Bürgermeisterin und musste nicht lange überzeugen.

Weitere 1500 Euro bekommt die Fanfarenzug Academy, die Wissensaustausch unter Kultur- und Sportvereinen organisieren will. Fünf Veranstaltungen soll es 2017 geben, drei davon in Strausberg. (Mehr dazu in einer der nächsten Ausgaben.)