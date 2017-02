Straßenbäume an der B 96 gefällt

artikel-ansicht/dg/0/

Birkenwerder (OGA) Eine Reihe von zum Teil noch gar nicht alten Straßenbäumen ist am Donnerstag entlang der Bergfelder Straße in Birkenwerder gefällt worden. Dies sind die ersten vorbereitenden Maßnahmen für den anstehenden Straßenbau an der Bundesstraße 96 a, informiert Katrin Krüger vom Tiefbauamt auf Nachfrage. Zwar beginnen die Bauarbeiten erst im September. Die Bäume mussten aber bis Ende Februar weichen, weil im März die Vegetationsperiode wieder beginnt und dann nicht mehr gefällt werden darf. Der Straßenbau, der bis etwa 80 Meter über die Ortsgrenze Birkenwerders Richtung Bergfelde hinausgeht, ist eine gemeinsame Maßnahme mit dem Landesamt für Straßenwesen. Er beginnt mit der Verlegung eines Regenkanals in der Straße. Es werden neue Beleuchtung und eine Mittelinsel geschaffen. Ersatz für die gefällten Bäume wird nachgepflanzt.