IBB hat nun 41 Mitglieder

Brieselang (MOZ) Die Initiative für Bürgerinteresse und Bürgerbeteiligung in Brieselang hat mittlerweile 41 Mitglieder. Damit konnte die IBB in den vergangenen 15 Monaten ihren Personalbestand verdoppeln.

Sabine Brockmann wurde als 40. Mitglied von Ralf Heimann mit einem Blumenstrauß während einer Versammlung mit Bürgern bedacht, in der sich Interessierte zum Thema "Masterplan" in der Gemeinde kritisch auseinandergesetzt hatten. Die Initiative selbst versteht sich als Vertreterin der Bürgerinteressen in Brieselang, Bredow und Zeestow und ist in der Gemeinde mittlerweile fest verankert und etabliert. Foto: privat