Modellprojekt gestartet

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit Anfang Februar sind an 20 Brandenburger Schulen Gesundheitsfachkräfte im Einsatz. Ein Fachtag mit mehr als 100 Teilnehmern an der Frankfurter Lenné-Grundschule bildete am Donnerstag den offiziellen Startschuss für das Pilotprojekt. Die Schulkrankenschwestern betreuen mehr als 7000 Kinder. Sie sollen Erste Hilfe leisten, Kinder mit chronischen Krankheiten unterstützen und über Unterrichtsprojekte präventiv tätig werden. Das Modellprojekt läuft bis Oktober 2018 und wird von der Berliner Charité begleitet.