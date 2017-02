Pläne für Neuruppiner Evi-Hort geplatzt

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Der geplante Hort für die Evangelische Schule an der Neuruppiner Scholtenstraße wird nicht gebaut. Investor und Bauherr Dr.Ulrich Kaatzsch teilte mit, dass er sein Angebot zurückzieht.

"Das ist für mich erledigt", sagte Kaatzsch am Donnerstag dem RA. Weiter wollte der Investor sich nicht zu dem Thema äußern.

Für sein Vorhaben, neben dem Sportcenter Neuruppin mehrere Stadtvillen sowie ein Hortgebäude zu errichten, war Kaatzsch trotz diverser Zugeständnisse bei der Planung heftiger Widerstand vonseiten der Nachbarn entgegengeschlagen. Diese hatten eine Bürgerinitiative (BI) gegründet und gegen die Bebauung der Fläche gekämpft. Argumentiert wurde mit Umweltaspekten, zu hohem Verkehrsaufkommen und zu geringem Abstand zu bereits bestehenden Häusern. Auch der Hortneubau war dabei in die Schusslinie geraten. Zuletzt hatte die Bürgerinitiative der Stadt einen alternativen Standort für die Einrichtung vorgeschlagen.

Die bittere Pille müssen nun die Hortkinder und der Kirchenkreis als Träger schlucken. Rainer Fellenberg vom Kita-Geschäftsführungsteam war von der Nachricht, dass es keinen Hort geben soll, sehr überrascht. "Das haut mich von den Socken", meinte er und sagte über Ulrich Kaatzsch: "Ich kann seinen Frust voll verstehen." Von dem geplatzten Projekt erfuhr Fellenberg am Donnerstag just vor einer Versammlung mit Eltern und Hortmitarbeitern, auf der eine "sachliche Erwiderung" auf das jüngste Schreiben der BI verfasst werden sollte. Nun müsse man sich erst einmal neu ordnen, sagte er.

Aktuell werden die rund 180 Hortkinder der Evangelischen Schule in Klassenräumen betreut. Im geplanten Neubau hätten 130 von ihnen unterkommen sollen. Nun müssen diese wohl weiter mit den Provisorien vorlieb nehmen. Den Vorschlag der BI, den Hort auf einem anderen Grundstück zu errichten, sieht Fellenberg skeptisch: "Wer soll das denn bezahlen? Wir als Kirchengemeinde werden das nicht stemmen können. Wir glauben zwar an Wunder, aber nicht in allen Bereichen." Sein Fazit: "Ich sehe erst mal schwarz für die Kinder."