Mieterin erstochen: Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (dpa) Im Prozess um tödliche Messerstiche gegen eine 75-Jährige hat die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft für den Vermieter der Frau gefordert. Der Ankläger habe eine Verurteilung des 82-Jährigen wegen heimtückischen Mordes gefordert, sagte die Sprecherin des Landgerichts Neuruppin, Iris le Claire, am Donnerstag. Der Verteidiger plädierte dagegen auf maximal vier Jahre Haft wegen Totschlags.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554553/

Hintergrund der Bluttat im Juli 2016 in Glienicke/Nordbahn (Oberhavel) waren jahrelange Streitigkeiten. Der Vermieter habe mehrfach versucht, ihn und seine Frau aus der Wohnung zu ekeln, erklärte der Witwer der 75-Jährigen vor Gericht.

Das Ehepaar hatte die Wohnung vor Jahren an den 82-Jährigen verkauft und besaß einen Mietvertrag. Laut Anklage hatte der Vermieter seinem Opfer auf dem Hof aufgelauert und die Frau dann mit mehreren Messerstichen in den Hals getötet. Das Urteil wird am kommenden Dienstag (12.00 Uhr) erwartet.