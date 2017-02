Neuruppins Kulturkataster nimmt Formen an

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (rue) Eine Auflistung aller Kreativschaffenden in Neuruppin, Veranstaltungstermine und Newsletter zu kulturellen Höhepunkten: Das alles soll künftig die Webseite "Kreatives Neuruppin" leisten. Bereits im Jahr 2015 hatte die Stadt die Erstellung eines Kulturkatasters beschlossen. Am Mittwoch stellte Neuruppins Kulturmanager Mario Zetzsche bei der Sitzung des Kulturbeirats erste Layout-Entwürfe für die Webseite vor.

Die Stadt hat sich bereits die Domain www.kreatives-neuruppin.de gesichert. Die Seite soll sich an dem Portal "Kreatives Brandenburg" orientieren, das Akteure und Veranstaltungen aus dem ganzen Land auflistet. Die Neuruppiner Version wird aber etwas abgespeckter als die "große Schwester" daherkommen. So können sich laut Zetzsche Kreativschaffende aus der Kernstadt sowie den Ortsteilen selbständig in das Verzeichnis eintragen: mit Namen, Kunstrichtung und Kontaktdaten sowie Verweisen zu eigenen Homepages. "Die Pflege dieses Bereichs müssen die Künstler aber selbst leisten", so Zetzsche. "Sonst ist das Projekt gescheitert." Angesprochen sind alle Branchen der Kreativwirtschaft, vom Künstler über Verleger bis zum Webdesigner.

Auch einen Veranstaltungskalender soll es geben. Dafür wird die Seite mit jenem des Tourismusmarketing Brandenburg (TMB) verknüpft, den die Verwaltung auch für ihre Webseite www.neuruppin.de nutzt. Einen neuen, eigenen Kalender anzulegen, würde zu viel Aufwand machen, so der Kulturmanager.

Geplant ist zudem ein Newsletter, der Abonnenten auf kulturelle Höhepunkte aufmerksam machen soll. Wie dieser konkret aussehen soll, muss noch diskutiert werden. Einige Ideen kamen im Kulturbeirat bereits zusammen.

Wichtig ist zudem, dass die Seite auf PC, Smartphone und Laptop gleich dargestellt wird. Beim Kulturbeirat kamen die Ideen gut an. Die Mitglieder hofften, dass vielleicht bis zur nächsten Sitzung am 19. April ein paar der Ideen umgesetzt werden.