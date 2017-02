Finanzpolitik in schweren Zeiten

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) In wirtschaftlichen Krisenzeiten hat der Finanzminister einen schweren Job. Er muss die Kohle zusammenhalten und den Kollegen im Kabinett das Geldausgeben verbieten. Wer das nicht schafft, hat seinen Ruf als fähiger Ressortchef schnell verspielt. So ist es dem letzten Finanzminister gegangen, der wirklich gespart hat, Hans Eichel (SPD). Mit einem "Lass mal gut sein, Hans", hat ihn der damalige Kanzler Gerhard Schröder kalt gestellt und dem Gespött der Öffentlichkeit Preis gegeben

artikel-ansicht/dg/0/1/1554556/

Verblüffenderweise sind die harten Zeiten aber nicht die, in denen die großen Fehler der Finanzpolitik gemacht werden. Nimmt der Staat auf einmal nicht mehr so viel Geld ein wie erwartet, lassen sich Ausgabesperren oder Kürzungen leicht erklären. Nein, die Probleme entstehen in den guten Zeiten. Im scheinbaren Überfluss werden die Ausgaben geplant, die ganz besonders schmerzen, sobald das Wachstum und die Einnahmen schwächer werden.

Angesichts der glänzenden Lage der öffentlichen Haushalte und des Umstands, dass in wenigen Monaten Bundestagswahlen anstehen, muss Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) auf der Hut sein. Seinen Ruf als Herr der schwarzen Null hat er sich mit Glück verdient. In den kommenden Wochen wird sich zeigen, ob er ihm gerecht wird. Guido Bohsem