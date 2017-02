Frust mit Olympia

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Da waren es nur noch zwei. Nach Hamburg, Boston und Rom hat nun auch Budapest dem Internationalen Olympischen Komitee einen Korb gegeben und seine Bewerbung für die Sommerspiele 2024 zurückgezogen. Lediglich Paris und Los Angeles zeigen noch Interesse. Gut möglich, dass das IOC daher im September in Lima die Spiele für 2024 und 2028 gleich im Doppelpack an beide verbliebenen Bewerber vergibt, weil es fürchten muss, dass danach niemand mehr da ist, der sich das Milliarden-Spektakel mit seinen unkalkulierbaren Folgekosten ans Bein binden will.