Testlauf für Innovationen

(MOZ) Die politischen Debatten über die Gesundheitsversorgung in Brandenburg kreisten oft um ein Thema: den Ärztemangel. Dabei würde mittlerweile niemand mehr bezweifeln, dass man Mediziner in entlegenen Regionen fast schon mit der Lupe suchen muss. Dennoch bieten diese schwierigen Rahmenbedingungen auch die Chance, innovative Ideen zu testen.

So wurden groß angelegten telemedizinischen Projekte in der Mark ausgerollt. Aber auch speziell ausgebildete Krankenschwestern, "Agnes" genannt, entlasten Ärzte bei der Betreuung chronisch kranker Patienten. Das Konzept wurde mittlerweile in andere Bundesländer exportiert. Nun wird Brandenburg erneut Erprobungsland: Medizinische Fachkräfte kümmern sich an Schulen um kleine und große Notfälle. Dies funktioniert in den Vereinigten Staaten schon seit vielen Jahren.

Die Grundidee ist klar: Wer gesund ist, kann besser lernen. Zudem haben Schulkrankenschwestern auch einen Blick auf Kinder aus sozial schwachen Familien. Dass sich die Landesregierung um dieses Modellprojekt bemüht hat, ist löblich. Auf die Schulter klopfen sollte sich Rot-Rot dennoch nicht. Dafür wurde Gesundheitspolitik zu lange verschlafen. Henning Kraudzun